Misa de primer aniversario por el fallecimiento de Don Luis Alberto Carbajo Otero

Con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Don Luis Alberto Carbajo Otero, se celebrará una misa mañana, sábado 31 de enero en la Iglesia Parroquial de San Torcuato, a las 12.30 horas.

Su apenada esposa: María Flores Guevara; hijos Luis, Victoria, Emma y Mamen Carbajo Flores; hijos políticos: Noemí, Nacho, Pablo y José Ignacio; nietos: Nacho, Juan, Gonzalo, Victoria, Emma, Jaime, Pablo y Carolina; hermanos: Javier, Marisa, María Ángeles, Dora, Jaime (+) y José Ignacio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma.