El experimento de Correos en Zamora que afectará a 180 carteros y lo que opinan de él los trabajadores: "Caos operativo"

El sindicato CC. OO. de Zamora ha denunciado que la prueba piloto que Correos pretende implantar en Zamora "no es un experimento aislado, sino la antesala de un cambio estructural diseñado a nivel estatal" para aplicarse en un futuro en todo el territorio español y que a su juicio tiene "graves consecuencias laborales y de servicio público".

Esta organización ha sostenido, en representación de los trabajadores, que esas "pruebas piloto" forman parte de un plan estatal "deliberadamente oculto, estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 pruebas piloto" en todo el país", enter ellas la de Zamora y otras cinco de Castilla y León.

Para CC. OO., la distribución "no es casual" y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, "bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto" del país.

En Zamora, la prueba piloto anunciada supone "el primer paso de un proceso de implantación generalizada que afectará a las diez carterías de la provincia, con impacto directo sobre 180 carteros y carteras", ha asegurado Comisiones Obreras

El nuevo modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales y provocará "un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones", ha asegurado el sindicato.

Comprometer el voto por correo

También ha advertido de que esa reorganización, aplicada sin planificación ni refuerzos, puede "generar un caos operativo en un momento especialmente sensible, comprometiendo la correcta prestación del servicio postal público en plena preparación" de las elecciones autonómicas del 15 de marzo y el voto por correo que conllevan.

CC. OO. ha denunciado que el nuevo modelo se ha impuesto "de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad".

Para esta organización representante de los trabajadores, el modelo no va de modernización ni de eficiencia como sostiene la dirección de la empresa pública postal, sino de "ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público".

A su juicio, vendrá acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada. Por ello, ha advertido de que si la dirección de Correos intenta imponer el nuevo modelo sin negociación activará la vía judicial y convocará movilizaciones.