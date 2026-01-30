Los escolares de Zamora alzan la voz por la paz
Los centros promueven entre el alumnado valores fundamentales como el respeto, la convivencia v la solidaridad destacando a líderes mundiales de la paz
El Día Escolar de la Paz y la No Violencia ha llenado este viernes las aulas y los patios de los centros educativos de Zamora de símbolos, actividades y gestos cargados de significado, con el objetivo de reivindicar valores fundamentales como el respeto, la convivencia, la solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos.
A lo largo de la jornada, alumnos y docentes han participado en distintas iniciativas diseñadas para fomentar la educación en valores y reforzar la importancia de la paz desde edades tempranas. Entre las actividades desarrolladas han destacado la formación de un gran símbolo de la paz con la participación de todo el alumnado, carreras cooperativas en las que primó el trabajo en equipo frente a la competición, así como exposiciones y trabajos dedicados a líderes históricos que han defendido la paz y los derechos humanos.
Estos encuentros han servido como colofón a una semana de trabajo en el aula, durante la cual los estudiantes han reflexionado sobre el significado de la paz y la no violencia, compartiendo conocimientos y experiencias en actividades comunes. El alumnado ha sido el gran protagonista de la jornada, dando a conocer los contenidos trabajados en cada clase y poniendo en valor las figuras de referencia estudiadas, desde defensores de los derechos civiles hasta referentes actuales del diálogo y la convivencia.
Distintas celebraciones para concienciar a los escolares de los colegios zamoranos sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y pacífica, promoviendo actitudes de respeto y tolerancia que trasciendan el ámbito escolar y se reflejen en la vida cotidiana.
