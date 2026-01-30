Elecciones autonómicas: los zamoranos ya pueden consultar su colegio electoral

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Castilla y León, el 15 de marzo, ya ha comenzado y por ello toda la maquinaria electoral empieza a rodar.

En este caso, la Oficina del Censo Electoral, ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora la relación de secciones, mesas y locales electorales de cada municipio de la provincia.

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL (DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA) OFICINA DEL CENSO ELECTORAL (DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA)

Todos los vecinos y vecinas de la ciudad que no estén conformes con el colegio electoral asignado porque no corresponda al habitual o que la delimitación efectuada no sea la correcta, pueden presentar sus reclamaciones ante la Junta Electoral Provincial.

El plazo para hacerlo es de seis días contados a partir de la fecha de publicación del anuncio.

Esta publicación anticipada tiene que como objetivo que los electores conozcan con antelación el lugar dónde van a ejercer su derecho al voto.