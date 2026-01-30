ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Elecciones autonómicas: los zamoranos ya pueden consultar su colegio electoral
En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora están publicados todos los datos
La cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Castilla y León, el 15 de marzo, ya ha comenzado y por ello toda la maquinaria electoral empieza a rodar.
En este caso, la Oficina del Censo Electoral, ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora la relación de secciones, mesas y locales electorales de cada municipio de la provincia.
Todos los vecinos y vecinas de la ciudad que no estén conformes con el colegio electoral asignado porque no corresponda al habitual o que la delimitación efectuada no sea la correcta, pueden presentar sus reclamaciones ante la Junta Electoral Provincial.
El plazo para hacerlo es de seis días contados a partir de la fecha de publicación del anuncio.
Esta publicación anticipada tiene que como objetivo que los electores conozcan con antelación el lugar dónde van a ejercer su derecho al voto.
