Denuncia vecinal por un paso de peatones en mal estado en Zamora que ya ha provocado caídas: "aquí no llega la humanización"

Muchas veces los zamoranos utilizan las redes sociales para mostrar su descontento o malestar por el estado de algunas zonas de la ciudad.

En esta ocasión, un vecino ha denunciado públicamente, en un grupo de Facebook, el mal estado del paso de peatones situado en la calle Candelaria Ruiz del Árbol, en el cruce con la calle Peña de Francia.

En su denuncia, este zamorano alerta del peligro que supone que el pavimento se encuentre totalmente deteriorado y en condiciones deficientes.

El vecino asegura que estos desperfectos en el firma ya han provocado tropiezos y caídas, sobre todo en personas mayores.

Paso de cebra en mal estado / CEDIDA

Esta situación ha provocado la indignación de otros usuarios, que han mostrado su descontento con comentarios como "aquí no llega la humanización" o "es una vergüenza el abandono de Zamora".

Los vecinos y el denunciante reclaman una "solución urgente a quién corresponda".