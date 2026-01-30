Denuncia vecinal por un paso de peatones en mal estado en Zamora que ya ha provocado caídas: "aquí no llega la humanización"
El pavimento, visiblemente deteriorado, es un problema para el tránsito de peatones
Muchas veces los zamoranos utilizan las redes sociales para mostrar su descontento o malestar por el estado de algunas zonas de la ciudad.
En esta ocasión, un vecino ha denunciado públicamente, en un grupo de Facebook, el mal estado del paso de peatones situado en la calle Candelaria Ruiz del Árbol, en el cruce con la calle Peña de Francia.
En su denuncia, este zamorano alerta del peligro que supone que el pavimento se encuentre totalmente deteriorado y en condiciones deficientes.
El vecino asegura que estos desperfectos en el firma ya han provocado tropiezos y caídas, sobre todo en personas mayores.
Esta situación ha provocado la indignación de otros usuarios, que han mostrado su descontento con comentarios como "aquí no llega la humanización" o "es una vergüenza el abandono de Zamora".
Los vecinos y el denunciante reclaman una "solución urgente a quién corresponda".
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
- A la venta 15 viviendas okupadas en Zamora, siete de ellas en la capital