El Ayuntamiento de Zamora toma medidas preventivas ante la crecida del río Duero a su paso por la ciudad

Tras el paso de la borrasca 'Kristin' y el deshielo de las últimas nevadas tanto en la ciudad como en la provincia de Zamora, está provocando que el caudal de algunos ríos aumente de forma exponencial y rápida.

Desde la concejalía de Protección Ciudadana informan que ante la crecida del Río Duero, la cual previsiblemente irá aumentando durante las próximas horas, se ha procedido a cortar diferentes zonas de los paseos fluviales en el entorno de la ciudad.

CAUDAL DUERO EVOLUCIÓN ULTIMA SEMANA.JPG / Alberto Ferreras

Actualmente, el caudal del Río Duero se encuentra en 393 (m3/s) y subiendo, por lo que se ruega precaución a los peatones que transiten por estas zonas y respetar las indicaciones y limitaciones señaladas.

Noticias relacionadas

Los ciudadanos deben mantenerse informados por los canales oficiales de la evolución de la situación.