El Ayuntamiento de Zamora toma medidas preventivas ante la crecida del río Duero a su paso por la ciudad
Los ciudadanos deben mantenerse informados por los canales oficiales de la evolución de la situación
Tras el paso de la borrasca 'Kristin' y el deshielo de las últimas nevadas tanto en la ciudad como en la provincia de Zamora, está provocando que el caudal de algunos ríos aumente de forma exponencial y rápida.
Desde la concejalía de Protección Ciudadana informan que ante la crecida del Río Duero, la cual previsiblemente irá aumentando durante las próximas horas, se ha procedido a cortar diferentes zonas de los paseos fluviales en el entorno de la ciudad.
Actualmente, el caudal del Río Duero se encuentra en 393 (m3/s) y subiendo, por lo que se ruega precaución a los peatones que transiten por estas zonas y respetar las indicaciones y limitaciones señaladas.
Los ciudadanos deben mantenerse informados por los canales oficiales de la evolución de la situación.
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
- A la venta 15 viviendas okupadas en Zamora, siete de ellas en la capital