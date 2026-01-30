Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Zamora toma medidas preventivas ante la crecida del río Duero a su paso por la ciudad

Los ciudadanos deben mantenerse informados por los canales oficiales de la evolución de la situación

Crecida del Río Duero en Zamora

Vanessa Remesal

Tras el paso de la borrasca 'Kristin' y el deshielo de las últimas nevadas tanto en la ciudad como en la provincia de Zamora, está provocando que el caudal de algunos ríos aumente de forma exponencial y rápida.

Desde la concejalía de Protección Ciudadana informan que ante la crecida del Río Duero, la cual previsiblemente irá aumentando durante las próximas horas, se ha procedido a cortar diferentes zonas de los paseos fluviales en el entorno de la ciudad.

CAUDAL DUERO EVOLUCIÓN ULTIMA SEMANA.JPG

CAUDAL DUERO EVOLUCIÓN ULTIMA SEMANA.JPG / Alberto Ferreras

Actualmente, el caudal del Río Duero se encuentra en 393 (m3/s) y subiendo, por lo que se ruega precaución a los peatones que transiten por estas zonas y respetar las indicaciones y limitaciones señaladas.

Los ciudadanos deben mantenerse informados por los canales oficiales de la evolución de la situación.

