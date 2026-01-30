Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada

La sección de lo Penal del Tribunal de Instancia acaba de condenar a un año y medio de prisión a un zamorano por agresión sexual a una de sus empleadas en la capital, una joven a la que acorraló para realizarle tocamientos e intentar besarla en la boca, una situación que se repitió en varias ocasiones, cuando el procesado procuraba estar a solas con su subordinada a pesar de la oposición manifiesta de esta, de acuerdo con la sentencia.

La magistrada describe los daños psicológicos causados por "el superior jerárquico", de iniciales F.D.P., a la víctima de 29 años que corroboraron dos psicólogas peritos que la tratan en la actualidad, de acuerdo con su declaración en el juicio (celebrado a puerta cerrada a petición de los abogados del empresario), e impone una indemnización de 3.000 euros y las costas del juicio al empresario, al que le prohíbe aproximarse a su extrabajadora durante dos años y medio a menos de 300 metros, además de comunicares con ella por ningún medio o por terceras personas.

Un relato coherente, verosimil y uniforme

La jueza considera que el relato de la víctima es "coherente, verosímil, uniforme y se aprecia seriedad" en su declaración, lo que otorga al mismo veracidad, "validez plena como prueba apta de cargo" contra el acusado. En la sentencia, se estima que los hechos ocurrieron tal y como los contó en la denuncia ante la Comisaría de Zamora, en el Juzgado que investigó el caso y en el juicio celebrado en la sala de lo Penal.

Además, describe "una conducta atentatoria contra la libertad sexual" de la joven, como son "tocamientos en las piernas, la cintura, los glúteos" e intentó besarla, si bien ella logró zafarse, "en diversas ocasiones, retiró la mano del acusado de sus piernas". Este comportamiento de su jefe la llevó a "un estado de ansiedad, llanto y nerviosismo", según las psicólogas. "El daño es evidente", apunta la jueza, "afecta a la dignidad, libertad y autoestima de la víctima".

"Tienes muchos pretendientes, con esa carita..."

El 30 de agosto de 2023, el condenado invita a tomar un café a la joven en un bar próximo al trabajo, le dice que se ha enterado de que "tienes muchos pretendientes" y "cómo no vas a tenerlos con la carita que tienes y lo guapa que eres" es normal, se aproxima a la víctima y le coloca una mano en la pierna.

El segundo episodio se produce al salir del bar y subir las escaleras para llegar a la oficina, cuando F.D.P. coloca su mano en la cadera a la joven y trata de deslizarla hacia abajo, "zafándose de ella", una actitud que repite cuando bajan por las escaleras del local formativo.

En otra ocasión, el 8 de septiembre de 2023, a las 12.00 horas, el dueño del centro pidió a la empleada, que daba clases de formación, desde 2021 hasta 2023, que le acompañara a una finca en la que tenía árboles frutales y "estando allí sentados, el acusado se aproximó, posó una mano sobre una pierna y su brazo sobre los hombros de la víctima e intentó besarla, lo que esta evitó", apunta la jueza en su sentencia.

Ese mismo día, de regreso al puesto de trabajo, cuando estaban solos en el despacho de F.D.P., este "la rodea con sus brazos, la agarra de los glúteos e intenta besarla" sin su consentimiento. La joven consigue irse no sin que antes el procesado le adviertiera que de lo ocurrido no podían enterarse ni los padres de ella ni la esposa de él. Cuando la joven "ya estaba en su casa recibe un mensaje de él en el que le decía 'Un placer...'. La joven sufrió ansiedad y depresión, precisando de tratamiento psicológico" con el que continúa en la actualidad.