Adif confía en retirar este viernes las limitaciones de velocidad en la línea Zamora-Medina

"Debido a la implantación de limitaciones temporales de velocidad en la infraestructura entre Medina del Campo y Zamora el tiempo de viaje de tu tren puede ser superior a lo habitual". Es el mensaje que Renfe enviaba a los viajeros del trayecto Zamora Madrid ya desde primera hora de la mañana del jueves. De hecho el primer tren llegó a la capital de España pasadas las diez de la mañana, con 70 minutos de retraso.

La limitación a la que se refiere el mensaje la aclaraba luego el interventor por megafonía: no se podía pasar de los 80 kilómetros hora de velocidad "en un buen tramo" entre la capital zamorana y Medina del Campo. Lo que pudieron saber los pasajeros es que el tren auscultador que inspecciona la vía a diario antes de que comience la circulación de trenes es el que ha detectado vibraciones anormales en la vía. Adif confía en que este viernes se puedan levantar las restricciones, una vez revisada la via y solventada la incidencia.

Un equipo, en la zona de acceso a la vía, en la zona de Valorio. | J.N.

Mientras Renfe se negaba a ofrecer información y se remitía a Adif, el gestor de la infraestructura certificaba que "hay LTV (Limitación Temporal de Velocidad) en el tramo entre Zamora y Medina del Campo. El procedimiento habitual es que se revise y solucione a lo largo de la noche, en la franja sin tráfico ferroviario que denominamos Banda de Mantenimiento". Por tanto este viernes debería quedar solucionada la incidencia.

Fuentes ferroviarias explicaron que en la jornada de este jueves sólo entre Zamora y Medina había cinco tramos con limitación de velocidad a 80 kilómetros hora. Y además se añadían problemas por meteorología en Vilavella y la bifurcación de Pedralba de la Pradería, lo que influía también en la circulación ferroviaria.

Se trata pues de una incidencia más que, unida a las de la climatología, hace que llega puntual de Zamora a Madrid o viceversa sea ahora mismo una utopía.

Los viajeros, hartos de retrasos

"Los compañeros de Zamora se están planteando dejar la ciudad porque los retrasos, especialmente en el tren con el que llegan a trabajar a Madrid, son exagerados. Aquí abrimos champán cuando el retraso es menos de 30 minutos. Hagan algo. Es su responsabilidad", se puede leer en las redes sociales de los usuarios habituales del AVE.

La limitación de velocidad en la línea entre Zamora y Medina es una más de la multitud de incidencias que están surgiendo como setas por todo el país a raíz del gravísimo accidente de Adamuz, en el que descarrilaron dos trenes y murieron 45 personas y que estuvo causado, como hipótesis más plausible, por un fallo en la vía.

De ahí que se estén extremando las precauciones y al menor atisbo de problema, por el aviso de los maquinistas o, como parece en este caso, detectado por el tren auscultador, se decida limitar la velocidad. Ocurrió en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona, donde ADIF limitó la velocidad a 140 kilómetros hora en algunos tramos y también en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid, en un tramo de 20 kilómetros en Segovia donde los trenes no podían superar los 60 kilómetros por hora, también por vibraciones.

Vestíbulo de la estación de ferrocarril de Zamora. | J.N.

Estas limitaciones duran, por lo general, poco tiempo, debido a que no son incidencias graves.

Reacciones

El diputado popular Óscar Ramajo, que viajaba en los trenes afectados criticó la mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Precisamente acababa de presentar, junto con su compañera Elvira Velasco una pregunta al Gobierno pidiendo información sobre la existencia de limitaciones temporales de la velocidad ferroviaria en Zamora y sus causas.

La Junta por su parte envió una carta al ministro para recibir información sobre "el estado real" de la red ferroviaria en Castilla y León". El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo reconocía este jueves no haber recibido respuesta.