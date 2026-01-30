Absentismo laboral en Zamora: 5.000 trabajadores ausentes al año

El absentismo laboral por contingencias comunes sigue creciendo en la provincia de Zamora y se ha convertido en un problema estructural con un fuerte impacto económico y organizativo sobre las empresas. Así lo advierte CEOE Zamora a la vista de los datos recogidos en el Informe sobre el Absentismo Laboral por Contingencias Comunes (2018–2024), elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y publicado a finales de 2025 a partir de información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según este informe, el coste total del absentismo laboral por ITCC en Zamora asciende a 85.388.607 euros, una cifra que refleja la dimensión del problema para el tejido productivo provincial y para el conjunto del sistema.

Del total del coste del absentismo, 41.353.433 euros corresponden a costes directos asumidos por las empresas, derivados del pago de prestaciones económicas durante los primeros días de baja, los complementos salariales establecidos en la negociación colectiva y el mantenimiento de las cotizaciones empresariales durante los periodos de incapacidad temporal.

Volumen económico que "condiciona de manera directa la organización del trabajo, la planificación de la actividad y la competitividad empresarial, especialmente en un contexto marcado por el aumento de costes y las dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo", tal y como advierten desde la patronal zamorana.

En términos comparativos, el coste total del absentismo por contingencias comunes alcanza los 1.371 millones de euros en Castilla y León y supera los 29.114 millones de euros en el conjunto de España, lo que confirma que se trata de un fenómeno de carácter estructural.

Trabajadores ausentes durante todo el año

El impacto del absentismo laboral se traduce también en un indicador especialmente significativo: el número equivalente de trabajadores que no acudieron ningún día del año a su puesto de trabajo.

En el caso de Zamora, el absentismo por contingencias comunes fue equivalente a 4.630 trabajadores, lo que representa el 8,08% del total de trabajadores protegidos. Desde CEOE Zamora se advierte de que este volumen de ausencias tiene un efecto muy relevante sobre la capacidad operativa de las empresas, afectando tanto a la productividad como a la organización interna del trabajo.

La evolución del absentismo laboral en la provincia muestra una tendencia sostenida al alza. En Zamora, el número de procesos de incapacidad temporal iniciados ha aumentado un 56,55% desde 2018, lo que confirma un crecimiento continuado en el medio plazo.

Este incremento se produce en un contexto generalizado, ya que en el mismo periodo los procesos iniciados crecieron un 40,57% en Castilla y León y un 48,33% en el conjunto de España. Para CEOE Zamora, esta evolución acumulada evidencia que el absentismo laboral "no responde a una situación coyuntural, sino a un problema estructural con efectos directos sobre los costes empresariales y la organización del trabajo".

Los lunes concentran el mayor número de bajas

El informe también pone de manifiesto la existencia de un patrón semanal claramente definido en el inicio de los procesos de baja. En Zamora, los lunes concentran el mayor número de bajas laborales, con 3.174 procesos iniciados, muy por encima del resto de días de la semana.

A partir del lunes, el número de bajas desciende de forma progresiva conforme avanza la semana laboral. Este comportamiento se repite de forma muy similar en Castilla y León y en el conjunto de España, donde los lunes concentran el 28,63% y el 27,67% de las bajas, respectivamente.

Soluciones a un problema estructural

Desde CEOE Zamora se insiste en que el absentismo laboral por contingencias comunes requiere una respuesta estructural, basada en mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, especialmente en aquellos ámbitos donde se producen "ineficiencias administrativas o prolongaciones innecesarias de los procesos".

En este sentido, la organización empresarial zamorana respalda las principales líneas de actuación recogidas en el informe de AMAT, orientadas a mejorar la eficiencia del sistema y reducir el impacto del absentismo. Entre ellas, destaca el refuerzo del papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, dotándolas de mayores competencias y recursos para intervenir en los procesos de ITCC, especialmente en patologías traumatológicas y psicológicas.

Asimismo, se considera necesaria la agilización de la gestión administrativa de las bajas, "reduciendo demoras que prolongan innecesariamente la duración de los procesos" junto a la revisión del sistema de financiación de la ITCC entre los días 4 y 15 para aliviar el coste directo que soportan las empresas. Asimismo, reclama analizar el impacto de los complementos salariales en la duración de las bajas, favoreciendo un marco equilibrado de negociación colectiva.

Por último , CEOE Zamora subraya también la importancia de reducir las listas de espera en la Seguridad Social y acortar los tiempos de atención sanitaria de las personas en situación de baja laboral.