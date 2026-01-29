Los zamoranos también fueron inmigrantes, ¿cuáles fueron sus destinos?

La historia migratoria de España ha estado marcada por oleadas de personas que, en busca de mejores oportunidades laborales y de vida, decidieron dejar su tierra natal.

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, los motivos y destinos han cambiado, pero la fuerza del deseo de sostener a la familia y forjar un futuro más prometedor, siguen siendo los mismos.

Entre los años 60 y los años 70, nuestro país vivió una de sus mayores oleadas de emigración moderna: aproximadamente dos millones de españoles se fueron al extranjero.

Principalmente hacia países del norte y centro de Europa como Francia, Alemania y Suiza, debido a la alta demanda de mano de obra industrial y agrícola en plena expansión económica de esos países.

Al mismo tiempo, una parte significativa se dirigió también a América Latina a países como Argentina, Venezuela o Brasil.

La emigración en la provincia

Para muchas familias zamoranas, procedentes de comarcas rurales con escasas oportunidades de empleo, la emigración no fue solo un desplazamiento geográfico.

Esta decisión fue una apuesta vital: enfrentarse al trabajo duro en fábricas, las vendimias, la construcción o la instalación de líneas de telefonía supuso un esfuerzo constante para mejorar las condiciones de vida de los familiares que se quedaron en la provincia.

Todo esto tuvo un impacto en la provincia de Zamora, donde la emigración interna y externa contribuyó a la pérdida de población y al envejecimiento demográfico en las décadas posteriores.

Y los zamoranos, ¿dónde fueron?

Estos son algunos de los testimonios recogidos en la red social Facebook:

"Desde Fermoselle hace más de un siglo a Buenos Aires . Ahora, mI hija hace cuatro años desde Buenos Aires a Alemania ...el ida y vuelta, de generación tras generación. (...)".

hace más de un siglo a . Ahora, mI hija hace cuatro años desde Buenos Aires a ...el ida y vuelta, de generación tras generación. (...)". "Mis padres , mis 2 hermanas y yo a Argentina en 1968".

en 1968". "Mis padres tuvieron que emigrar a Alemania para poder ayudar a mejorar la vida de sus hijos... Yo entre uno de ellos (...)".

para poder ayudar a mejorar la vida de sus hijos... Yo entre uno de ellos (...)". "Mi abuelo y sus hermanos y su padre a Cuba desde San Martín de Castañeda ".

desde ". "Mi abuelo y cuatro de sus hermanos tuvieron que ir a Argentina allá por final de 1880. Él y otro hermano regresaron (...) 3 se quedaron allí para siempre".

allá por final de 1880. Él y otro hermano regresaron (...) 3 se quedaron allí para siempre". "Mi padre dormía en un barracón de obra donde se guardaba el material, para poder envía 7.000 pesetas".

El legado de aquellas generaciones que partieron hace medio siglo sigue vivo en familias, apellidos, comunidades y relaciones transfronterizas que aún unen España con Europa y América.

Emigración hoy: mismas motivaciones, distintos perfiles

Hoy en dia, especialmente tras la crisis económica del 2008 y la pandemia del COVID-19, el flujo de españoles al extranjero ha vuelto a tomar relevancia.

En 2024, 137.719 españoles emigraron al extranjero, una cifra superior a la de años recientes, mientras que 144.335 regresaron, lo que refleja una dinámica migratoria compleja en plena globalización.

Aunque el perfil de los inmigrantes ha cambiado, muchos son jóvenes con formación universitaria o profesional, no exclusivamente mano de obra no cualificada, esta inmigración tiene similitudes con la de los años 60/80: la búsqueda de empleo y la estabilidad económica son el motor central.