Veinte iniciativas de Zamora que han salido adelante en las Cortes: del AVE, a la policía o el acuífero de Villafáfila

Las paradas del AVE de Sanabria, la petición para crear una comisaría de la Policía Nacional en Benavente, la paralización de la concesión de agua del acuífero de Villafáfila a una planta de hidrógeno verde o el estacionamiento junto a la presa de Almendra son algunas de las iniciativas que afectan a la provincia de Zamora y han salido adelante en las Cortes de Castilla y León en el último mandato por iniciativa de Unión del Pueblo Leonés.

El partido UPL ha hecho balance del mandato y ha detallado que en la legislatura recién concluida ha promovido la presentación de medio centenar de proposiciones no de ley debatidas en comisión informativa, de las que una veintena fueron aprobadas, siete quedaron pendientes de debate para el próximo mandato y veintiuna fueron rechazadas.

Entre las que sí salieron adelante, el secretario provincial de UPL en Zamora, Manuel Herrero, se ha referido a cinco propuestas que instan al Gobierno de España a acometer determinadas iniciativas. Entre ellas, a que se acelere la recuperación del corredor ferroviario de la Vía de la Plata, que se dote a Benavente de una comisaría de Policía Nacional, que se acometan mejoras en la carretera Nacional 630 tanto en Zamora como en León y Salamanca y que se mantengan las paradas del AVE de Sanabria que había hasta mediados del año pasado.

Medio Ambiente

Otras de las proposiciones que se tramitaron con éxito es la convocatoria de procesos selectivos para cubrir plazas de secretario-interventor, el fomento de la colaboración con Portugal en materia de empleo, la protección del ganado ante los ataques de buitres, la restauración de las lagunas del Sardonal en Cazurra o la paralización de la concesión de extracción de agua del acuífero de Villafáfila para la planta de hidrógeno verde proyectada en Granja de Moreruela.

En materia de infraestructuras, se aprobó a propuesta de UPL la mejora de la carretera entre Puebla de Sanabria y Rihonor de Castilla, que svolvierara a permitir el aparcamiento en lugares próximos a la presa de Almendra o la reparación de la CL-527 entre Fadón y Bermillo de Sayago.

Sanidad

Sobre temas agrarios, se acordó una línea de ayudas para municipios de menos de mil habitantes para mantener y modernizar infraestructuras de riego tradicionales e implementar un sistema de mataderos móviles, mientras que de sanidad, el Parlamento autonómico apoyó instalar una ambulancia de soporte vital básico en Carbajales de Alba y ampliar el análisis de cribado neonatal a más enfermedades y asumir parte del tratamiento de niños afectados por enfermedades raras. Además, las Cortes regionales acordaron impulsar una exposición sobre Argusino en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, acometer mejoras en el colegio público Sansueña de Santibáñez de Vidriales y mejorar las ratios de personal en colegios de educación especial.

Manuel Herrero, de UPL, hace balance de la legislatura en rueda de prensa. / Victor Garrido

Entre las propuestas que quedaron pendientes figura la de crear una jefatura superior de la Policía Nacional en Zamora que de cobertura también a León y Salamanca, mientras que entre las rechazadas figuró la reforma de la estación de autobuses de Zamora, aunque paradójicamente un año medio después se anunció el proyecto de renovación integral de esa estación.

Eso ha llevado a Manuel Herrero a concluir que "el tiempo nos da la razón", como también ha ocurrido con otros proyectos que UPL fue el primero en plantearlos en las Cortes de Castilla y León, como el proyecto del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora, ya en obras, o la unidad de ictus de Zamora, aún pendiente.

Herrero presentó ese balance del mandato como aval de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, a las que UPL presentará candidatura en la provincia, sin que el partido haya desvelado aún quién será su cabeza de lista, aunque el secretario provincial de UPL en Zamora sí confirmó que él no sería el "número uno" de la candidatura.