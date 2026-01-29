Los trenes entre Zamora y Medina circulan a 80 kilómetros hora por vibraciones en la vía

Los trenes de alta velocidad que unen Zamora con Madrid están acumulando considerables retrasos debido a que Renfe ha establecido una limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora entre la capital zamorana y Medina del Campo.

El problema se está produciendo durante toda la jornada. Los viajeros han recibido el aviso de Renfe tanto por mensaje como por megafonía.

Según las explicaciones recibidas el tren encargado de supervisar la vía habría encontrado zonas de vibraciones y de posible peligro, lo que habría obligado a reducir la velocidad ya en el tren de primera hora.

El diputado popular Óscar Ramajo, usuario de estos convoyes denuncia la mala gestión del ministro Puente y ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer las causas de estas vibraciones.

Por su parte Adif informó a este diario que "hay LTV (Limitación Temporal de Velocidad) en el tramo entre Zamora y Medina del Campo. El procedimiento habitual es que se revise y solucione a lo largo de la noche, en la franja sin tráfico ferroviario que denominamos Banda de Mantenimiento".