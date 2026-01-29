¿Por qué pese a sumar más votos y ninguno en contra el pleno de Zamora no ha aprobado una moción para ligar despoblación y financiación?

La falta de dos concejales del equipo de Gobierno municipal hizo que IU y PSOE quedaran este jueves en minoría frente a los grupos de la oposición en el pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Zamora.

Pese a ello, en el orden del día iban asuntos de trámite, aprobados con la abstención de PP, Zamora Sí y Vox, ya que si esos tres grupos se hubieran puesto de acuerdo para votar en contra del pago de facturas con o sin reparo, esos asuntos del orden del día hubieran decaído. La ausencia en la sesión plenaria de los ediles Manuel Alexander Alonso (IU) y David Gago (PSOE) sí que hizo que los grupos de la oposición amalgamaran más votos que el equipo de Gobierno a la hora de votar la única moción de urgencia presentada.

Hubo doce manos levantadas a favor de debatir esa moción frente a once abstenciones, pero el reglamento establece que en esos casos, para decidir si se debate o no la moción, es necesario una mayoría del total de integrantes de la Corporación local (trece votos) y no solo la mayoría de los presentes en la sesión plenaria.

Pleno celebrado en el Ayuntamiento este jueves por la tarde. / Alba Prieto

Eso evitó lo que hubiera sido la previsible aprobación de esa moción presentada por Zamora Sí, en la que se pedía que el nuevo modelo de financiación autonómico no perjudique a esta provincia. Para ello, se propuso introducir criterios correctores que valoren el mayor coste que los servicios públicos tienen en territorios con características como las de Zamora de dispersión geográfica, despoblación envejecimiento poblacional o ruralidad.

Respuesta del alcalde

El alcalde, Francisco Guarido, justificó la negativa a debatir la moción porque, aunque era un debate de actualidad, "entiendo que no corresponde a la provincia ni a la capital", argumentó Guarido, que propuso que esa cuestión se lleve a los debates electorales que hagan los distintos candidatos en las elecciones autonómicas.

Previamente, el concejal Eloy Tomé había pedido que el Ayuntamiento expresara su compromiso con la cohesión y el principio de solidaridad interterritorial e instara al Gobierno de España a que la reforma de la financiación autonómica se acordara de forma multilateral y no supusieran una merma de recursos para la provincia. En el pleno Zamora Sí también formuló un ruego para mejorar la red de saneamiento de 65 años de antigüedad de los vecinos de Ciudad Jardín y disponer de fibra óptica en esa barriada situada junto al Clínico.