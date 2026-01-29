Manos Unidas de Zamora llama a la colaboración ciudadana para plantarle "guerra al hambre"

Manos Unidas Zamora alza su voz para plantarle «Guerra al hambre» en este 2026. Una campaña con la que hace una llamada a "las sociedades más acomodadas a asumir un compromiso activo por un mundo más justo e igualitario", declara César Salvador, delegado episcopal de Misión Samaritana.

Para ello, exhorta a participar en las acciones solidarias que promueven entidades en el ámbito local, insistiendo en la "necesidad de ampliar la mirada más allá del entorno cercano". En este sentido, aprecia que Manos Unidas ofrece una "perspectiva global, centrada especialmente en los países más empobrecidos, donde impulsa proyectos de desarrollo y combate las causas estructurales de la pobreza".

La campaña que cumple su edición número 67 regresando a los orígenes de Manos Unidas. "Es como el regreso a nuestro origen, cuando nuestras fundadoras, hace 66 años, ante el terrible panorama mundial que había entonces, declararon la guerra al hambre", comenta Milagros Morata, voluntaria de Manos Unidas en Zamora.

La campaña se desarrollará en Zamora de forma especial durante la primera semana de febrero, con actividades como el tradicional bocadillo solidario, que se llevará cabo el viernes 6 de febrero; el rastrillo solidario; las charlas de sensibilización y la visita de un misionero de Burundi a colegios y parroquias de la diócesis. Además, el domingo 8 de febrero, Manos Unidas celebrará en todas las parroquias una colecta especial destinada íntegramente a los proyectos en los que se ha comprometido este año.

Presentación de la campaña de Manos Unidas 2026 / Victor Garrido / LZA

En concreto, la entidad zamorana apoyará tres proyectos internacionales: la mejora de la formación profesional en Kenia, que tiene un coste de 11.008 euros, beneficiando a 560 personas; el refuerzo de la educación infantil en la República Democrática del Congo, con un importe total de 34.990 euros y 1.237 beneficiarios; y el restablecimiento de servicios de salud en Tigray, Etiopía, que asciende a 68.105 euros, con más de 35.000 personas beneficiadas.

Compromiso de la sociedad zamorana

En el año 2025, Manos Unidas Zamora consiguió recaudar 437.329 euros a la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. De esa cantidad, 38.450 euros se obtuvieron a través de actividades solidarias como rastrillos y campañas populares como la Operación bocata; 282.479 euros proceden de socios y colaboradores; 112.600 euros de herencias solidarias y 3.800 euros de la Diputación Provincial.

Desde Manos Unidas se agradece la generosidad de Zamora y se anima a seguir "mirando más allá" para combatir la pobreza y el hambre como camino imprescindible hacia la paz. En este sentido, Morata alerta sobre las múltiples violencias que sufre el mundo actual desde los conflictos armados, con más de 56 guerras activas, hasta la violencia silenciosa del hambre y la injusticia, que afecta a entre 700 y 800 millones de personas. Frente a esta realidad, la organización pide la colaboración de todos para poder seguir impulsando proyectos de desarrollo y de acción humanitaria en las zonas más necesitadas.

A nivel nacional, en el último ejercicio cerrado, Manos Unidas recaudó más de 51 millones de euros, desarrolló 575 proyectos en 53 países y atendió a más de un millón de personas. En el ámbito diocesano, los fondos proceden de socios y colaboradores, actividades solidarias, herencias y aportaciones institucionales