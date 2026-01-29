Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local

Los manifestantes de la histórica protesta agraria de este jueves, que de forma excepcional ha unido a las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representación, COAG, Asaja, UPA y UCCL, han puesto la nota culinaria de la manifestación al acudir con un horno de leña cargado en un remolque.

Tras aparcarlo en la plaza de la Marina de Zamora, ese horno tradicional cedido por la empresa de Valcabado Alecook, que también ha facilitado un cocinero, se ha encendido para calentar en él entre 300 y 400 pizzas con el fin de repartirlas entre manifestantes y viandantes y que así puedan apreciar la calidad del trigo y la carne locales frente al producto importado de países de Mercosur que se facilitará con el acuerdo de comercialización con la Unión Europea.

Junto al horno, los manifestantes han colocado una pancarta que era toda una declaración de intenciones sobre el objetivo de la degustación ofrecida en la movilización del sector agrario: "Disfrutar de estas pizzas, serán las últimas que comeremos con nuestro trigo y nuestra carne", se podía leer en el cartel del remolque.

Uno de los promotores de esa original iniciativa, Jesús María García, con una explotación agrícola entre Sanzoles y Villaescusa, ha explicado que se trata de una forma de hacerse "más visibles y más notoria" la situación que se va a producir si se firma el acuerdo con Mercosur. Para ello, basta con degustar las pizzas ofrecidas en la protesta de este jueves y compararlas dentro de un tiempo con las hechas con producto importado desde los países de Mercosur. Ha indicado que actualmente los gastos de una explotación de cereal no la hacen viable y, aunque en años buenos, "salves gastos, no todos los años son buenos".

Otro de los impulsores del reparto de pizzas, Emilio Lorenzo, que ha aportado el tractor y el remolque en el que se ha llevado el horno de leña al centro de la ciudad, ha explicado que la idea es que haya un trozo de pizza para todo el mundo que quiera degustarla porque el objetivo de la manifestación no es el de molestar a la ciudadanía, sino que participe en ella de alguna forma, aunque sea degustando gratuitamente una pizza con ingredientes de aquí.

Emilio Lorenzo ha asegurado que la situación del sector está al límite, "la gente está agobiada, se tensa tanto la cuerda, que al final explota", ha declarado junto al humeante horno que calentaba temperatura antes de meter en él las primeras pizzas. Directas, del campo al horno.