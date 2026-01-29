Karim, cómico: "Subirme al escenario lo vivo como una terapia"

Regresa al Ramos Carrión este viernes a las 20.30 horas para presentar su espectáculo «Todo va a ir bien... o no», que asegura risas y momentos de magia.

Llega este viernes al Teatro Ramos Carrión con su espectáculo “Todo va a ir bien… o no”. ¿El optimismo es más necesario que nunca, en estos tiempos?

Totalmente. Hay que ser optimistas, porque el panorama actual no pinta nada bien, tanto a nivel político como económico. Nos toca a los ciudadanos poner esa pizca de optimismo.

¿Nota que es más complicado levantar el ánimo del público o quien se acerca al teatro ya lo hace sabiendo que necesita ese chute de energía positiva?

Creo que la gente es muy consciente de que vivimos en una época complicada y cuando optar por alguna actividad de ocio, como es la de acudir al teatro, trata de disfrutar de ese momento, así que, sí, el público está dispuesto a pasárselo bien.

Cada día, un espectáculo nuevo

¿Qué le aporta, como profesional, el tener ese contacto tan directo con el público?

El teatro y la comedia son muy sanadores para uno mismo. También como artista. Cuando estás en el escenario, es muy positivo para ti. Personalmente, lo vivo como una especie de terapia.

En su espectáculo, los espectadores se convierten muchas veces en protagonistas, cuando les invita a subir al escenario. ¿Es complicado animarlos a dar el paso?

La verdad es que hay de todo. Muchas veces la gente viene a mis espectáculos porque me ha visto en redes sociales o en anuncios de Instagram y ya conocen la dinámica del show, no les viene de sorpresa. Pero también sucede que hay personas a las que no les apetece participar y yo eso lo respeto muchísimo y no les insisto. Pero, generalmente, los espectadores están predispuestos a subir conmigo.

El cómico y mago Karim, en una imagen promocional. / Cedida

Esta dinámica hace que, aunque el espectáculo se llame de la misma manera, ninguno sea igual que el anterior. ¿Le supone un esfuerzo extra trabajar así la improvisación en cada pase?

Para mí es un auténtico reto y hace que cada espectáculo esté muy vivo. Cuando, después del show, me estoy haciendo fotografías con la gente, muchos me agradecen haber disfrutado de un espectáculo único. La gente le da mucho valor a estas cosas, el poder vivir algo especial que sea completamente distinto. Esa sensación también es para mí una motivación extra, porque hay que tratar de estar a la altura y siempre disponible y alerta para lo que se me presente.

Ensayar la improvisación

¿Cómo es ensayar un espectáculo de estas características, para saber siempre cómo reaccionar?

Yo diría que todos los que nos dedicamos a la comedia o al teatro estamos un poco enfermos, entre comillas. Personalmente, me paso las 24 horas del día pensando en esta función, me voy a dormir cavilando qué cosas puedo meter nuevas, cómo mejorarla. Comencé con “Todo va a ir bien… o no” en pasado año, en noviembre, y esta es la segunda temporada, con la que estoy haciendo gira. Ya he estado en ciudades como Málaga o Gijón y después de Zamora viajaré a Ávila, Palencia y Valladolid. La verdad es que está en un muy buen momento y, además, se puede disfrutar también en Madrid cada semana. Así que, ensayarlo ya no lo tengo que ensayar mucho (risas), pero sí es cierto que pienso en él muy a menudo.

Con su larga carrera profesional, ¿todavía le da respeto subir al escenario y enfrentarse al público o se nota con el suficiente aplomo?

La verdad es que puede ser que la experiencia te dé esa tranquilidad sobre el escenario, pero, sobre todo, la capacidad de gestionar el éxito o el fracaso de una buena forma, porque, al final, aprendes a relativizar todo lo que te pasa. Si te va bien, estupendo, y, si te va peor, también le restas importancia. Creo que la experiencia ayuda mucho a llevar mejor esas situaciones.

Mago desde niño

¿Ha dejado, de momento, la magia aparcada?

Lo cierto es que sigo metiendo algo de magia en mis espectáculos, pero he bajado bastante el porcentaje. De niño, con siete años, me consideraba únicamente mago, pero ahora tengo que reconocer que soy más cómico que mago. Aunque la magia siempre estará conmigo, no lo puedo negar. Pero se podría decir que la comedia se ha comido un poco la magia.

El humorista Karim / Cedida / LZA

¿Qué peso han ganado las redes sociales para desarrollar la carrera como artista?

Está claro que han tomado una fuerza increíble, revolucionándolo todo. Hace como quince años, la televisión era muy necesaria para darte a conocer, pero, hoy en día, el mecanismo que tienen los cómicos y los artistas en general para ello radica en sus redes sociales.

¿Cuál es su relación con ellas?

Son una compañía obligada. Se han convertido en una herramienta con la que no te puedes estar peleando todo el tiempo. La terminas aceptando en tu vida como una compañía más, aunque no me gusta que las redes sociales me coman el tiempo de relacionarme con los demás o que me quite horas de ocio. También está el tema de los comentarios en las redes, incluso cuando te alaban mucho, hay que relativizarlo, igual que a los haters, que los hay. Porque como te pillen en un día en el que estás un poco flojo, te machacan.

Últimas entradas a la venta

Parece que en Zamora su espectáculo es muy esperado, comprobado el ritmo de venta de entradas. ¿Cómo animaría a los que todavía se lo están pensando, para que no se queden sin ellas?

Van a ver un espectáculo de comedia totalmente diferente a lo que están acostumbrados, con magia incluida. Es original y cuentan con mi compromiso de que se lo van a pasar muy bien. No se trata de un show de stand-up al uso, es algo mucho más original. Que vengan a ver lo que hago y que decidan por ellos mismos. Y además, como el viernes hará mucho frío en Zamora, y prácticamente en toda España, qué mejor manera de pasar un poco de calor en el teatro.