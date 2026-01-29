El humorista Quequé cancela su espectáculo en Zamora a raíz de la polémica en Hora Veintipico

El humor era una de las apuestas del Teatro Ramos Carrión para esta temporada, pero uno de sus espectáculos estrella se acaba de caer de la programación.

El humorista y streamer Facu Díaz actuó el pasado 23 de febrero en el teatro zamorano, y el 7 de febrero hará lo propio el dúo Pantomima Full, muy popular en redes sociales con sus vídeos parodia y que recientemente estrenaba la serie Entrepreneurs en la plataforma Amazon Prime Video.

El 3 de octubre también estaba prevista la actuación en el Teatro Ramos Carrión de Zamora del humorista salmantino Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, con el espectáculo Hora Treintaypico, pero en las últimas horas el teatro ha llamado a los espectadores que habían comprado ya su entrada para anunciar la cancelación y su respectivo reembolso.

No hay una causa oficial de la retirada del espectáculo, pero todo apunta a la vinculación del mismo con el programa de radio Hora Veintipico de la Cadena SER, del que era presentador hasta su retirada temporal tras la polémica por su parodia del periodista Nacho Abad.

En el 'sketch', Quequé se mofaba de Abad por su enfoque del accidente ferroviario de Adamuz, aunque admitió en redes sociales que la decisión llevaba tiempo rondando por su cabeza: "El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba", escribía Quequé, que se tomará esta pausa para cuidar su bienestar.

Noticias relacionadas

Adiós de Quequé

"Gracias a todxs lxs que habéis estado ahí en algún momento de mi alocada trayectoria durante estos 25 años. En los bares, en las salas, en los teatros, en la TV, en la radio, en las redes... En las buenas y en las malas. Lográsteis que un muchachito de Salamanca sin estudios ni padrinos cumpliera su sueño de trabajar poco y madrugar lo menos posible. Estos en deuda con vosotrxs".