¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
Cuatro pueblos de Zamora están deshabitados y otros 24 no llegan a diez habitantes
Los saltos de Castro y Villalcampo, Otero de Sariegos y Gusandanos son los cuatro núcleos rurales de la provincia de Zamora deshabitados, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Además hay otros 24 que sobreviven con menos de una decena de habitantes. Un habitante tienen La Tabla (cerca de Granja de Moreruela) y Villaveza (un núcleo de Toro), dos Letrillas, tres Moncabril, Escuredo y Villager, cuatro Castillo de Alba y Dornillas, cinco Quintanilla, Puente Tera, Monterrubio y Villarino de Cebal, seis Valdemerilla y Santa Cruz de los Cuérragos, además de la Azucarera de Toro, siete Utrera de la Encomienda, Linarejos, Las Enillas y Barrio de Rábano, ocho Valleluengo y Granja Florencia y nueve Flechas, Cernecina y Paladinos del Valle.
Son ejemplos de una realidad demográfica que ahonda en un presente de dispersión de población que en poco tiempo puede multiplicar, como ha ocurrido en otras provincias, la cifra de pueblos abandonados si, como parece, no se toman medidas eficaces.
Cierto es que algunos de estos enclaves, como los poblados de los saltos, estaban íntimamente relacionados con una actividad económica a de las centrales hidroeléctricas, que por los cambios sociales y empresariales se vieron abocados a la desaparición. Y se incluyen también algunos otros, como La Encomienda, que en realidad son urbanizaciones que han ido formando un núcleo adscrito a un ayuntamiento (el de Perilla de Castro), pero prácticamente como un pueblo aparte.
Los datos de esta estadística, que se llama "Nomenclator: cifras de población por unidad poblacional" mantienen una Zamora con 248 municipios pero el doble de núcleos de población, concretamente 514 entidades singulares y 520 núcleos poblacionales, a los que se suman otras 292 zonas habitadas como viviendas diseminadas en las cercanías de pueblos y ciudades.
Mientras municipios y núcleos son los mismos que un año antes, Estadística ha aumentado dos zonas de viviendas diseminadas más de las que había en 2024.
Un dato curioso por ejemplo es que en el diseminado de Zamora capital viven nada menos que 351 personas, en viviendas rurales fuera del casco urbano y eso sin contar con los 112 vecinos afincados en Carrascal.
Los datos por núcleo son interesantes porque normalmente se tiende a considerar que la población de un municipio es la que tiene la localidad de cabecera, y en no pocas ocasiones no es así, ya que es la suma de todos los habitantes de los distintos pueblos que componen el Ayuntamiento lo que hace aumentar el censo.
Un caso claro, y conocido, es el de Galende, término municipal que lleva el nombre de una localidad con apenas 99 vecinos, en tanto que otro núcleo de ese pueblo, El Puente de Sanabria triplica la cifra de moradores, con 344 empadronados.
Otro ejemplo es el de las localidades en las que si se suma la población de todos los anejos superan a los de la cabecera municipal. Un caso puede ser el de Palacios de Sanabria, con 123 vecinos, menos de los que suman, todos juntos, Remesal, Vime y Otero.
El hecho de que existan municipios en Zamora con más de un anejo suele ser tenido en cuenta a la hora del reparto de dinero para obras y servicios, si bien es un factor de dificultad más a la hora de medir las necesidades del mundo rural. Estar unidos tiene ventajas, como por ejemplo, compartir unos gastos de secretario y ayuntamiento pero también puede tener inconvenientes a la hora de tomar decisiones en un núcleo determinado de forma autónoma.
LISTADO DE MUNICIPIOS (en negrilla) y NÚCELOS DE POBLACIÓN Y SUS HABITANTES
Abezames 59
Alcañices 934
Alcorcillo 100
Santa Ana 23
Vivinera 53
Alcubilla de Nogales 109
Alfaraz de Sayago 80
Viñuela de Sayago 40
Algodre 131
Almaraz de Duero 386
Almeida de Sayago 393
Escuadro 19
Andavías 405
Arcenillas 452
Arcos de la Polvorosa 211
Argañín 79
Argujillo 215
Arquillinos 108
Arrabalde 186
Aspariegos 222
Asturianos 131
Cerezal de Sanabria 15
Entrepeñas 50
Lagarejos de la Carballeda 20
Rioconejos 20
Villar de los Pisones 16
Ayoó de Vidriales 174
Carracedo 22
Congosta 68
Barcial del Barco 254
Belver de los Montes 252
Benavente 17276
Benegiles 267
Bermillo de Sayago 521
Fadón 47
Fresnadillo 68
Gáname 73
Piñuel 87
Torrefrades 139
Villamor de Cadozos 49
Villamor de la Ladre 54
Villamor de la Ladre 54
Bóveda de Toro (la) 680
Bretó 163
Bretocino 194
Brime de Sog 114
Brime de Urz 97
Burganes de Valverde 350
Olmillos de Valverde 243
Bustillo del Oro 75
Cabañas de Sayago 143
Calzadilla de Tera 152
Olleros de Tera 126
Cabañas de Tera 78
Camarzana de Tera 452
San Juanico el Nuevo 68
Santa Marta de Tera 147
Cañizal 409
Cañizo 197
Carbajales de Alba 468
Carbellino 178
Casaseca de Campeán 90
Casaseca de las Chanas 373
Castrillo de la Guareña 136
Castrogonzalo 397
Paradores de Castrogonzalo 16
Castronuevo 216
Castroverde de Campos 244
Cazurra 72
Cerecinos de Campos 232
Cerecinos del Carrizal 112
Cernadilla 59
San Salvador de Palazuelo 40
Valdemerilla 6
Avedillo de Sanabria 10
Barrio de Lomba 111
Castro de Sanabria 67
Cobreros 74
Limianos de Sanabria 13
Quintana de Sanabria 36
Riego de Lomba 11
San Martín del Terroso 45
San Miguel de Lomba 35
San Román de Sanabria 23
Anta Colomba de Sanabria 50
Sotillo de Sanabria 46
Terroso 22
Coomonte 180
Coreses 970
Estación (la) 41
Corrales del Vino 741
Fuente el Carnero 46
Peleas de Arriba 147
Cotanes del Monte 80
Cubillos 293
Cubo de Benavente 117
Cubo de Tierra del Vino (el) 295
Cuelgamures 78
Entrala 133
Carbajales de la Encomienda 26
Espadañedo 44
Faramontanos de la Sierra 16
Letrillas 2
Utrera de la Encomienda 7
Vega del Castillo 14
Faramontanos de Tábara 317
Badilla 78
Cozcurrita 23
Fariza 195
Mámoles 32
Palazuelo de Sayago 74
Tudera 41
Zafara 44
Fermoselle 1130
Ferreras de Abajo 362
Litos 99
Ferreras de Arriba 223
Villanueva de Valrojo 130
Escober de Tábara 83
Ferreruela de Tábara 198
Sesnández de Tábara 128
Figueruela de Abajo 42
Figueruela de Arriba 104
Flechas 9
Gallegos del Campo 73
Moldones 29
Riomanzanas 35
Villarino de Manzanas 18
Arcillera 42
Bermillo de Alba 102
Brandilanes 82
Castro de Alcañices 84
Ceadea 102
Fonfría 176
Fornillos de Aliste 114
Moveros 92
Salto de Castro 0
Fresno de la Polvorosa 117
Fresno de la Ribera 327
Fresno de Sayago 90
Mogátar 48
Friera de Valverde 121
Fuente Encalada 93
Fuentelapeña 587
Fuentesaúco 1595
Fuentes de Ropel 370
Fuentesecas 43
Fuentespreadas 267
Cubelo 73
Galende 99
Ilanes 56
Moncabril 3
Pedrazales 48
Puente (el) 344
Rabanillo 37
Ribadelago 37
Ribadelago Nuevo 63
San Martín de Castañeda 114
Vigo 147
Gallegos del Pan 118
Domez 145
Flores 44
Gallegos del Río 80
Lober 36
Puercas 45
Tolilla 11
Valer 94
Gamones 90
Gema 202
Granja de Moreruela 200
Tabla (la) 1
Cunquilla de Vidriales 30
Granucillo 47
Grijalba de Vidriales 28
Guarrate 315
Castrelos 16
Castromil 89
Hermisende 70
San Ciprián 21
Tejera (la) 14
Hiniesta (la) 294
Jambrina 149
Justel 32
Quintanilla 5
Villalverde 38
Castillo de Alba 4
Losacino 30
Muga de Alba 135
Vide de Alba 19
Losacio 90
Aciberos 29
Chanos 40
Hedradas (las) 11
Hedroso 21
Lubián 171
Padornelo 25
Luelmo 125
Monumenta 23
Maderal (el) 171
Bamba 22
Madridanos 442
Boya 43
Mahide 98
Pobladura de Aliste 87
San Pedro de las Herrerías 15
Torres de Aliste (las) 56
Maire de Castroponce 137
Malva 92
Manganeses de la Lampreana 342
Riego del Camino 98
Manganeses de la Polvorosa 640
Codesal 114
Folgoso de la Carballeda 53
Linarejos 7
Manzanal de Arriba 56
Pedroso de la Carballeda 15
Sagallos 55
Sandín 26
Santa Cruz de los Cuérragos 6
Manzanal del Barco 120
Donadillo 19
Dornillas 4
Lanseros 23
Manzanal de los Infantes 20
Otero de los Centenos 41
Sejas de Sanabria 26
Matilla de Arzón 149
Matilla la Seca 33
Mayalde 140
Melgar de Tera 165
Pumarejo de Tera 169
Abraveses de Tera 103
Aguilar de Tera 167
Tamaral (el) 18
Micereces de Tera 125
Puente Tera 5
Milles de la Polvorosa 206
Molacillos 221
Molezuelas de la Carballeda 47
Fresno de la Carballeda 10
Mombuey 341
Valparaíso 40
Monfarracinos 1001
Montamarta 549
Moral de Sayago 171
Abelón 95
Moraleja del Vino 1803
Moraleja de Sayago 301
Morales del Vino 2978
Pontejos 64
Morales de Rey 443
Vecilla de la Polvorosa 87
Morales de Toro 926
Morales de Valverde 116
San Pedro de Zamudia 40
Moralina 211
Moreruela de los Infanzones 317
Moreruela de Tábara 165
Santa Eulalia de Tábara 125
Donado 30
Gramedo 25
Muelas de los Caballeros 129
Cerezal de Aliste 76
Muelas del Pan 358
Ricobayo de Alba 142
Villaflor 15
Muga de Sayago 318
Navianos de Valverde 157
Márquiz de Alba 51
Navianos de Alba 16
Olmillos de Castro 53
San Martín de Tábara 62
Otero de Bodas 129
Val de Santa María 37
Pajares de la Lampreana 282
Palacios del Pan 249
Otero de Sanabria 31
Palacios de Sanabria 113
Remesal 23
Vime de Sanabria 69
Calabor 62
Lobeznos 27
Pedralba de la Pradería 65
Rihonor de Castilla 22
Santa Cruz de Abranes 22
Pego (el) 268
Peleagonzalo 285
Peleas de Abajo 247
Figueruela de Sayago 18
Peñausende 313
Tamame 55
Peque 111
Perdigón (el) 434
San Marcial 129
Tardobispo 109
Arcillo 17
Cernecina 9
Enillas (las) 7
Malillos 37
Pereruela 251
Pueblica de Campeán 29
San Román de los Infantes 11
Sobradillo de Palomares 76
Sogo 35
Tuda (la) 28
Encomienda (la) 11
Perilla de Castro 139
Barjacoba 43
Pías 14
Villanueva de la Sierra 34
Piedrahita de Castro 104
Pinilla de Toro 186
Pino del Oro 173
Piñero (el) 212
Pobladura del Valle 268
Pobladura de Valderaduey 34
Porto 146
Pozoantiguo 189
Pozuelo de Tábara 150
Prado 53
Castellanos 131
Puebla de Sanabria 1160
Robledo 38
Ungilde 59
Bercianos de Valverde 50
Pueblica de Valverde 123
Quintanilla del Monte 93
Quintanilla del Olmo 38
Quintanilla de Urz 98
Colinas de Trasmonte 215
Quiruelas de Vidriales 403
Fradellos 42
Grisuela 98
Matellanes 93
Mellanes 40
Rabanales 193
Ufones 32
Rábano de Aliste 55
San Mamed 35
Sejas de Aliste 116
Tola 106
Requejo 106
Revellinos 225
Abejera 110
Cabañas de Aliste 58
Riofrío de Aliste 203
Sarracín de Aliste 218
Rionegro del Puente 130
Santa Eulalia del Río Negro 76
Valleluengo 8
Villar de Farfón 10
Roales 1026
Cervantes 24
Ferreros 17
Paramio 18
Robleda 78
Sampil 42
San Juan de la Cuesta 29
Triufé 29
Valdespino 141
Barrio de la Gafa 64
Barrio Lagarejos 19
Roelos de Sayago 136
Anta de Rioconejos 57
Carbajalinos 24
Doney de la Requejada 43
Escuredo 3
Gusandanos 0
Monterrubio 5
Rionegrito 15
Rosinos de la Requejada 78
Santiago de la Requejada 42
Villarejo de la Sierra 25
Salce 83
Samir de los Caños 158
San Agustín del Pozo 164
Fontanillas de Castro 87
San Cebrián de Castro 164
San Cristóbal de Entreviñas 1187
San Miguel del Esla 15
Santa Colomba de las Carabias 127
San Esteban del Molar 118
Barrio de Rábano 7
Coso 13
Rábano de Sanabria 45
Rozas 35
San Ciprián 48
San Justo 59
San Martín de Valderaduey 47
San Miguel de la Ribera 253
San Miguel del Valle 124
San Pedro de Ceque 419
Almendra 140
Campillo 38
Valdeperdices 139
Santa Clara de Avedillo 153
Santa Colomba de las Monjas 237
Santa Cristina de la Polvorosa 1035
Santa Croya de Tera 254
Losilla 87
San Pedro de las Cuevas 10
Santa Eufemia del Barco 72
Santa María de la Vega 263
Santa María de Valverde 49
Santibáñez de Tera 245
Sitrama de Tera 105
Bercianos de Vidriales 35
Moratones 41
Pozuelo de Vidriales 62
Rosinos de Vidriales 17
San Pedro de la Viña 156
Santibáñez de Vidriales 458
Tardemézar 63
Villaobispo 20
Santovenia 218
Bercianos de Aliste 103
Campogrande de Aliste 19
Palazuelo de las Cuevas 91
San Vicente de la Cabeza 95
Poyo (el) 45
San Cristóbal de Aliste 26
San Juan del Rebollar 135
San Vitero 211
Villarino de Cebal 5
Sanzoles 456
Tábara 748
Tapioles 128
Azucarera (la) 6
Granja Florencia 8
Monte la Reina 21
Tagarabuena 307
Toro 7964
Villaguer 3
Villaveza 1
Gejo (el) 39
Paladinos del Valle 9
Torre del Valle (la) 113
Torregamones 227
Torres del Carrizal 415
Latedo 45
Nuez 285
San Martín del Pedroso 80
Trabazos 374
Villarino Tras la Sierra 57
Cerdillo 15
Murias 15
Trefacio 101
Villarino de Sanabria 33
Uña de Quintana 118
Vadillo de la Guareña 240
Valcabado 415
Valdefinjas 60
Valdescorriel 131
Olmo de la Guareña 14
Vallesa de la Guareña 53
Calzada de Tera 87
Junquera de Tera 90
Milla de Tera 40
Vega de Tera 47
Vega de Villalobos 88
Vegalatrave 79
Venialbo 449
Vezdemarbán 423
Vidayanes 74
Videmala 132
Villanueva de los Corchos 34
San Román del Valle 51
Villabrázaro 206
Villabuena del Puente 574
Villadepera 165
Villaescusa 239
Otero de Sariegos 0
Villafáfila 427
Villaferrueña 105
Villageriz 63
Villalazán 241
Villalba de la Lampreana 213
Carbajosa 118
Salto de Villalcampo 0
Villalcampo 262
Villalobos 202
Villalonso 81
Villalpando 1427
Villalube 143
Villamayor de Campos 331
Villamor de los Escuderos 365
Mózar 95
Vecilla de Trasmonte 97
Villanázar 64
Castropepe 85
Villanueva de Azoague 314
Villanueva de Campeán 115
Villanueva de las Peras 84
Villanueva del Campo 743
Villaralbo 1787
Cional 39
Villardeciervos 352
Villar de Fallaves 50
Cibanal 69
Pasariegos 49
Villar del Buey 214
Formariz 70
Fornillos de Fermoselle 46
Pinilla de Fermoselle 37
Villardiegua de la Ribera 110
Villárdiga 62
Villardondiego 111
Villarrín de Campos 386
Villaseco del Pan 202
Villavendimio 152
Villaveza del Agua 163
Villaveza de Valverde 72
Ribas 34
San Blas 28
Vega de Nuez 12
Viñas 74
Carrascal 112
Zamora 59394
DISEMINADO Zamora 351
Muchos ayuntamientos en comparación con el resto de España
En Castilla y León, de hecho, se tiende a mantener muchos más pueblos con ayuntamiento independiente que en el resto del país. El ránking nacional lo encabeza Burgos, con 371 municipios, seguido por Salamanca con 362. Zamora, con 248 ocupa el octavo puesto del país empatada con el noveno, Ávila y con Barcelona, Zaragoza, Guadalajara, Navarra y Valencia por delante.
Sin embargo, por número de núcleos habitados Zamora ocupa el puesto número 23 de España, con 320. Especialmente las provincias gallegas o Asturias son territorios con muchos más núcleos y pueblos que Zamora, pero con menos ayuntamientos, lo que habla de unas fórmulas distintas de gestión del territorio.
Sea como fuere el problema de llevar los servicios a una población tan dispersa es similar haya más o menos ayuntamientos, y depende más de una correcta ordenación del territorio, una tarea que está permanentemente pendiente en Castilla y León.
La Zamora minúscula habla de una gran cantidad y variedad de pueblos que se resisten a morir y que a pesar de contar con tan solo un puñado de envejecidos vecinos, mantienen los núcleos en pie, a la espera de que los veranos y los residentes ocasionales perpetúen la memoria de estos lugares de la España Vaciada.
