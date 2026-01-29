¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora

Los saltos de Castro y Villalcampo, Otero de Sariegos y Gusandanos son los cuatro núcleos rurales de la provincia de Zamora deshabitados, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Además hay otros 24 que sobreviven con menos de una decena de habitantes. Un habitante tienen La Tabla (cerca de Granja de Moreruela) y Villaveza (un núcleo de Toro), dos Letrillas, tres Moncabril, Escuredo y Villager, cuatro Castillo de Alba y Dornillas, cinco Quintanilla, Puente Tera, Monterrubio y Villarino de Cebal, seis Valdemerilla y Santa Cruz de los Cuérragos, además de la Azucarera de Toro, siete Utrera de la Encomienda, Linarejos, Las Enillas y Barrio de Rábano, ocho Valleluengo y Granja Florencia y nueve Flechas, Cernecina y Paladinos del Valle.

Son ejemplos de una realidad demográfica que ahonda en un presente de dispersión de población que en poco tiempo puede multiplicar, como ha ocurrido en otras provincias, la cifra de pueblos abandonados si, como parece, no se toman medidas eficaces.

Cierto es que algunos de estos enclaves, como los poblados de los saltos, estaban íntimamente relacionados con una actividad económica a de las centrales hidroeléctricas, que por los cambios sociales y empresariales se vieron abocados a la desaparición. Y se incluyen también algunos otros, como La Encomienda, que en realidad son urbanizaciones que han ido formando un núcleo adscrito a un ayuntamiento (el de Perilla de Castro), pero prácticamente como un pueblo aparte.

Los datos de esta estadística, que se llama "Nomenclator: cifras de población por unidad poblacional" mantienen una Zamora con 248 municipios pero el doble de núcleos de población, concretamente 514 entidades singulares y 520 núcleos poblacionales, a los que se suman otras 292 zonas habitadas como viviendas diseminadas en las cercanías de pueblos y ciudades.

Mientras municipios y núcleos son los mismos que un año antes, Estadística ha aumentado dos zonas de viviendas diseminadas más de las que había en 2024.

Un dato curioso por ejemplo es que en el diseminado de Zamora capital viven nada menos que 351 personas, en viviendas rurales fuera del casco urbano y eso sin contar con los 112 vecinos afincados en Carrascal.

Los datos por núcleo son interesantes porque normalmente se tiende a considerar que la población de un municipio es la que tiene la localidad de cabecera, y en no pocas ocasiones no es así, ya que es la suma de todos los habitantes de los distintos pueblos que componen el Ayuntamiento lo que hace aumentar el censo.

Un caso claro, y conocido, es el de Galende, término municipal que lleva el nombre de una localidad con apenas 99 vecinos, en tanto que otro núcleo de ese pueblo, El Puente de Sanabria triplica la cifra de moradores, con 344 empadronados.

Otro ejemplo es el de las localidades en las que si se suma la población de todos los anejos superan a los de la cabecera municipal. Un caso puede ser el de Palacios de Sanabria, con 123 vecinos, menos de los que suman, todos juntos, Remesal, Vime y Otero.

El hecho de que existan municipios en Zamora con más de un anejo suele ser tenido en cuenta a la hora del reparto de dinero para obras y servicios, si bien es un factor de dificultad más a la hora de medir las necesidades del mundo rural. Estar unidos tiene ventajas, como por ejemplo, compartir unos gastos de secretario y ayuntamiento pero también puede tener inconvenientes a la hora de tomar decisiones en un núcleo determinado de forma autónoma.

LISTADO DE MUNICIPIOS (en negrilla) y NÚCELOS DE POBLACIÓN Y SUS HABITANTES Abezames 59 Alcañices 934 Alcorcillo 100 Santa Ana 23 Vivinera 53 Alcubilla de Nogales 109 Alfaraz de Sayago 80 Viñuela de Sayago 40 Algodre 131 Almaraz de Duero 386 Almeida de Sayago 393 Escuadro 19 Andavías 405 Arcenillas 452 Arcos de la Polvorosa 211 Argañín 79 Argujillo 215 Arquillinos 108 Arrabalde 186 Aspariegos 222 Asturianos 131 Cerezal de Sanabria 15 Entrepeñas 50 Lagarejos de la Carballeda 20 Rioconejos 20 Villar de los Pisones 16 Ayoó de Vidriales 174 Carracedo 22 Congosta 68 Barcial del Barco 254 Belver de los Montes 252 Benavente 17276 Benegiles 267 Bermillo de Sayago 521 Fadón 47 Fresnadillo 68 Gáname 73 Piñuel 87 Torrefrades 139 Villamor de Cadozos 49 Villamor de la Ladre 54 Villamor de la Ladre 54 Bóveda de Toro (la) 680 Bretó 163 Bretocino 194 Brime de Sog 114 Brime de Urz 97 Burganes de Valverde 350 Olmillos de Valverde 243 Bustillo del Oro 75 Cabañas de Sayago 143 Calzadilla de Tera 152 Olleros de Tera 126 Cabañas de Tera 78 Camarzana de Tera 452 San Juanico el Nuevo 68 Santa Marta de Tera 147 Cañizal 409 Cañizo 197 Carbajales de Alba 468 Carbellino 178 Casaseca de Campeán 90 Casaseca de las Chanas 373 Castrillo de la Guareña 136 Castrogonzalo 397 Paradores de Castrogonzalo 16 Castronuevo 216 Castroverde de Campos 244 Cazurra 72 Cerecinos de Campos 232 Cerecinos del Carrizal 112 Cernadilla 59 San Salvador de Palazuelo 40 Valdemerilla 6 Avedillo de Sanabria 10 Barrio de Lomba 111 Castro de Sanabria 67 Cobreros 74 Limianos de Sanabria 13 Quintana de Sanabria 36 Riego de Lomba 11 San Martín del Terroso 45 San Miguel de Lomba 35 San Román de Sanabria 23 Anta Colomba de Sanabria 50 Sotillo de Sanabria 46 Terroso 22 Coomonte 180 Coreses 970 Estación (la) 41 Corrales del Vino 741 Fuente el Carnero 46 Peleas de Arriba 147 Cotanes del Monte 80 Cubillos 293 Cubo de Benavente 117 Cubo de Tierra del Vino (el) 295 Cuelgamures 78 Entrala 133 Carbajales de la Encomienda 26 Espadañedo 44 Faramontanos de la Sierra 16 Letrillas 2 Utrera de la Encomienda 7 Vega del Castillo 14 Faramontanos de Tábara 317 Badilla 78 Cozcurrita 23 Fariza 195 Mámoles 32 Palazuelo de Sayago 74 Tudera 41 Zafara 44 Fermoselle 1130 Ferreras de Abajo 362 Litos 99 Ferreras de Arriba 223 Villanueva de Valrojo 130 Escober de Tábara 83 Ferreruela de Tábara 198 Sesnández de Tábara 128 Figueruela de Abajo 42 Figueruela de Arriba 104 Flechas 9 Gallegos del Campo 73 Moldones 29 Riomanzanas 35 Villarino de Manzanas 18 Arcillera 42 Bermillo de Alba 102 Brandilanes 82 Castro de Alcañices 84 Ceadea 102 Fonfría 176 Fornillos de Aliste 114 Moveros 92 Salto de Castro 0 Fresno de la Polvorosa 117 Fresno de la Ribera 327 Fresno de Sayago 90 Mogátar 48 Friera de Valverde 121 Fuente Encalada 93 Fuentelapeña 587 Fuentesaúco 1595 Fuentes de Ropel 370 Fuentesecas 43 Fuentespreadas 267 Cubelo 73 Galende 99 Ilanes 56 Moncabril 3 Pedrazales 48 Puente (el) 344 Rabanillo 37 Ribadelago 37 Ribadelago Nuevo 63 San Martín de Castañeda 114 Vigo 147 Gallegos del Pan 118 Domez 145 Flores 44 Gallegos del Río 80 Lober 36 Puercas 45 Tolilla 11 Valer 94 Gamones 90 Gema 202 Granja de Moreruela 200 Tabla (la) 1 Cunquilla de Vidriales 30 Granucillo 47 Grijalba de Vidriales 28 Guarrate 315 Castrelos 16 Castromil 89 Hermisende 70 San Ciprián 21 Tejera (la) 14 Hiniesta (la) 294 Jambrina 149 Justel 32 Quintanilla 5 Villalverde 38 Castillo de Alba 4 Losacino 30 Muga de Alba 135 Vide de Alba 19 Losacio 90 Aciberos 29 Chanos 40 Hedradas (las) 11 Hedroso 21 Lubián 171 Padornelo 25 Luelmo 125 Monumenta 23 Maderal (el) 171 Bamba 22 Madridanos 442 Boya 43 Mahide 98 Pobladura de Aliste 87 San Pedro de las Herrerías 15 Torres de Aliste (las) 56 Maire de Castroponce 137 Malva 92 Manganeses de la Lampreana 342 Riego del Camino 98 Manganeses de la Polvorosa 640 Codesal 114 Folgoso de la Carballeda 53 Linarejos 7 Manzanal de Arriba 56 Pedroso de la Carballeda 15 Sagallos 55 Sandín 26 Santa Cruz de los Cuérragos 6 Manzanal del Barco 120 Donadillo 19 Dornillas 4 Lanseros 23 Manzanal de los Infantes 20 Otero de los Centenos 41 Sejas de Sanabria 26 Matilla de Arzón 149 Matilla la Seca 33 Mayalde 140 Melgar de Tera 165 Pumarejo de Tera 169 Abraveses de Tera 103 Aguilar de Tera 167 Tamaral (el) 18 Micereces de Tera 125 Puente Tera 5 Milles de la Polvorosa 206 Molacillos 221 Molezuelas de la Carballeda 47 Fresno de la Carballeda 10 Mombuey 341 Valparaíso 40 Monfarracinos 1001 Montamarta 549 Moral de Sayago 171 Abelón 95 Moraleja del Vino 1803 Moraleja de Sayago 301 Morales del Vino 2978 Pontejos 64 Morales de Rey 443 Vecilla de la Polvorosa 87 Morales de Toro 926 Morales de Valverde 116 San Pedro de Zamudia 40 Moralina 211 Moreruela de los Infanzones 317 Moreruela de Tábara 165 Santa Eulalia de Tábara 125 Donado 30 Gramedo 25 Muelas de los Caballeros 129 Cerezal de Aliste 76 Muelas del Pan 358 Ricobayo de Alba 142 Villaflor 15 Muga de Sayago 318 Navianos de Valverde 157 Márquiz de Alba 51 Navianos de Alba 16 Olmillos de Castro 53 San Martín de Tábara 62 Otero de Bodas 129 Val de Santa María 37 Pajares de la Lampreana 282 Palacios del Pan 249 Otero de Sanabria 31 Palacios de Sanabria 113 Remesal 23 Vime de Sanabria 69 Calabor 62 Lobeznos 27 Pedralba de la Pradería 65 Rihonor de Castilla 22 Santa Cruz de Abranes 22 Pego (el) 268 Peleagonzalo 285 Peleas de Abajo 247 Figueruela de Sayago 18 Peñausende 313 Tamame 55 Peque 111 Perdigón (el) 434 San Marcial 129 Tardobispo 109 Arcillo 17 Cernecina 9 Enillas (las) 7 Malillos 37 Pereruela 251 Pueblica de Campeán 29 San Román de los Infantes 11 Sobradillo de Palomares 76 Sogo 35 Tuda (la) 28 Encomienda (la) 11 Perilla de Castro 139 Barjacoba 43 Pías 14 Villanueva de la Sierra 34 Piedrahita de Castro 104 Pinilla de Toro 186 Pino del Oro 173 Piñero (el) 212 Pobladura del Valle 268 Pobladura de Valderaduey 34 Porto 146 Pozoantiguo 189 Pozuelo de Tábara 150 Prado 53 Castellanos 131 Puebla de Sanabria 1160 Robledo 38 Ungilde 59 Bercianos de Valverde 50 Pueblica de Valverde 123 Quintanilla del Monte 93 Quintanilla del Olmo 38 Quintanilla de Urz 98 Colinas de Trasmonte 215 Quiruelas de Vidriales 403 Fradellos 42 Grisuela 98 Matellanes 93 Mellanes 40 Rabanales 193 Ufones 32 Rábano de Aliste 55 San Mamed 35 Sejas de Aliste 116 Tola 106 Requejo 106 Revellinos 225 Abejera 110 Cabañas de Aliste 58 Riofrío de Aliste 203 Sarracín de Aliste 218 Rionegro del Puente 130 Santa Eulalia del Río Negro 76 Valleluengo 8 Villar de Farfón 10 Roales 1026 Cervantes 24 Ferreros 17 Paramio 18 Robleda 78 Sampil 42 San Juan de la Cuesta 29 Triufé 29 Valdespino 141 Barrio de la Gafa 64 Barrio Lagarejos 19 Roelos de Sayago 136 Anta de Rioconejos 57 Carbajalinos 24 Doney de la Requejada 43 Escuredo 3 Gusandanos 0 Monterrubio 5 Rionegrito 15 Rosinos de la Requejada 78 Santiago de la Requejada 42 Villarejo de la Sierra 25 Salce 83 Samir de los Caños 158 San Agustín del Pozo 164 Fontanillas de Castro 87 San Cebrián de Castro 164 San Cristóbal de Entreviñas 1187 San Miguel del Esla 15 Santa Colomba de las Carabias 127 San Esteban del Molar 118 Barrio de Rábano 7 Coso 13 Rábano de Sanabria 45 Rozas 35 San Ciprián 48 San Justo 59 San Martín de Valderaduey 47 San Miguel de la Ribera 253 San Miguel del Valle 124 San Pedro de Ceque 419 Almendra 140 Campillo 38 Valdeperdices 139 Santa Clara de Avedillo 153 Santa Colomba de las Monjas 237 Santa Cristina de la Polvorosa 1035 Santa Croya de Tera 254 Losilla 87 San Pedro de las Cuevas 10 Santa Eufemia del Barco 72 Santa María de la Vega 263 Santa María de Valverde 49 Santibáñez de Tera 245 Sitrama de Tera 105 Bercianos de Vidriales 35 Moratones 41 Pozuelo de Vidriales 62 Rosinos de Vidriales 17 San Pedro de la Viña 156 Santibáñez de Vidriales 458 Tardemézar 63 Villaobispo 20 Santovenia 218 Bercianos de Aliste 103 Campogrande de Aliste 19 Palazuelo de las Cuevas 91 San Vicente de la Cabeza 95 Poyo (el) 45 San Cristóbal de Aliste 26 San Juan del Rebollar 135 San Vitero 211 Villarino de Cebal 5 Sanzoles 456 Tábara 748 Tapioles 128 Azucarera (la) 6 Granja Florencia 8 Monte la Reina 21 Tagarabuena 307 Toro 7964 Villaguer 3 Villaveza 1 Gejo (el) 39 Paladinos del Valle 9 Torre del Valle (la) 113 Torregamones 227 Torres del Carrizal 415 Latedo 45 Nuez 285 San Martín del Pedroso 80 Trabazos 374 Villarino Tras la Sierra 57 Cerdillo 15 Murias 15 Trefacio 101 Villarino de Sanabria 33 Uña de Quintana 118 Vadillo de la Guareña 240 Valcabado 415 Valdefinjas 60 Valdescorriel 131 Olmo de la Guareña 14 Vallesa de la Guareña 53 Calzada de Tera 87 Junquera de Tera 90 Milla de Tera 40 Vega de Tera 47 Vega de Villalobos 88 Vegalatrave 79 Venialbo 449 Vezdemarbán 423 Vidayanes 74 Videmala 132 Villanueva de los Corchos 34 San Román del Valle 51 Villabrázaro 206 Villabuena del Puente 574 Villadepera 165 Villaescusa 239 Otero de Sariegos 0 Villafáfila 427 Villaferrueña 105 Villageriz 63 Villalazán 241 Villalba de la Lampreana 213 Carbajosa 118 Salto de Villalcampo 0 Villalcampo 262 Villalobos 202 Villalonso 81 Villalpando 1427 Villalube 143 Villamayor de Campos 331 Villamor de los Escuderos 365 Mózar 95 Vecilla de Trasmonte 97 Villanázar 64 Castropepe 85 Villanueva de Azoague 314 Villanueva de Campeán 115 Villanueva de las Peras 84 Villanueva del Campo 743 Villaralbo 1787 Cional 39 Villardeciervos 352 Villar de Fallaves 50 Cibanal 69 Pasariegos 49 Villar del Buey 214 Formariz 70 Fornillos de Fermoselle 46 Pinilla de Fermoselle 37 Villardiegua de la Ribera 110 Villárdiga 62 Villardondiego 111 Villarrín de Campos 386 Villaseco del Pan 202 Villavendimio 152 Villaveza del Agua 163 Villaveza de Valverde 72 Ribas 34 San Blas 28 Vega de Nuez 12 Viñas 74 Carrascal 112 Zamora 59394 DISEMINADO Zamora 351

Muchos ayuntamientos en comparación con el resto de España

En Castilla y León, de hecho, se tiende a mantener muchos más pueblos con ayuntamiento independiente que en el resto del país. El ránking nacional lo encabeza Burgos, con 371 municipios, seguido por Salamanca con 362. Zamora, con 248 ocupa el octavo puesto del país empatada con el noveno, Ávila y con Barcelona, Zaragoza, Guadalajara, Navarra y Valencia por delante.

Sin embargo, por número de núcleos habitados Zamora ocupa el puesto número 23 de España, con 320. Especialmente las provincias gallegas o Asturias son territorios con muchos más núcleos y pueblos que Zamora, pero con menos ayuntamientos, lo que habla de unas fórmulas distintas de gestión del territorio.

Sea como fuere el problema de llevar los servicios a una población tan dispersa es similar haya más o menos ayuntamientos, y depende más de una correcta ordenación del territorio, una tarea que está permanentemente pendiente en Castilla y León.

La Zamora minúscula habla de una gran cantidad y variedad de pueblos que se resisten a morir y que a pesar de contar con tan solo un puñado de envejecidos vecinos, mantienen los núcleos en pie, a la espera de que los veranos y los residentes ocasionales perpetúen la memoria de estos lugares de la España Vaciada.