Instituto Nacional de Estadística

¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora

Cuatro pueblos de Zamora están deshabitados y otros 24 no llegan a diez habitantes

Marcha de los amigos de Otero de Sariegos, uno de los pocos pueblos deshabitados de Zamora.

Marcha de los amigos de Otero de Sariegos, uno de los pocos pueblos deshabitados de Zamora. / Archivo

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Los saltos de Castro y Villalcampo, Otero de Sariegos y Gusandanos son los cuatro núcleos rurales de la provincia de Zamora deshabitados, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Además hay otros 24 que sobreviven con menos de una decena de habitantes. Un habitante tienen La Tabla (cerca de Granja de Moreruela) y Villaveza (un núcleo de Toro), dos Letrillas, tres Moncabril, Escuredo y Villager, cuatro Castillo de Alba y Dornillas, cinco Quintanilla, Puente Tera, Monterrubio y Villarino de Cebal, seis Valdemerilla y Santa Cruz de los Cuérragos, además de la Azucarera de Toro, siete Utrera de la Encomienda, Linarejos, Las Enillas y Barrio de Rábano, ocho Valleluengo y Granja Florencia y nueve Flechas, Cernecina y Paladinos del Valle.

Son ejemplos de una realidad demográfica que ahonda en un presente de dispersión de población que en poco tiempo puede multiplicar, como ha ocurrido en otras provincias, la cifra de pueblos abandonados si, como parece, no se toman medidas eficaces.

Cierto es que algunos de estos enclaves, como los poblados de los saltos, estaban íntimamente relacionados con una actividad económica a de las centrales hidroeléctricas, que por los cambios sociales y empresariales se vieron abocados a la desaparición. Y se incluyen también algunos otros, como La Encomienda, que en realidad son urbanizaciones que han ido formando un núcleo adscrito a un ayuntamiento (el de Perilla de Castro), pero prácticamente como un pueblo aparte.

Los datos de esta estadística, que se llama "Nomenclator: cifras de población por unidad poblacional" mantienen una Zamora con 248 municipios pero el doble de núcleos de población, concretamente 514 entidades singulares y 520 núcleos poblacionales, a los que se suman otras 292 zonas habitadas como viviendas diseminadas en las cercanías de pueblos y ciudades.

Mientras municipios y núcleos son los mismos que un año antes, Estadística ha aumentado dos zonas de viviendas diseminadas más de las que había en 2024.

Un dato curioso por ejemplo es que en el diseminado de Zamora capital viven nada menos que 351 personas, en viviendas rurales fuera del casco urbano y eso sin contar con los 112 vecinos afincados en Carrascal.

Los datos por núcleo son interesantes porque normalmente se tiende a considerar que la población de un municipio es la que tiene la localidad de cabecera, y en no pocas ocasiones no es así, ya que es la suma de todos los habitantes de los distintos pueblos que componen el Ayuntamiento lo que hace aumentar el censo.

Un caso claro, y conocido, es el de Galende, término municipal que lleva el nombre de una localidad con apenas 99 vecinos, en tanto que otro núcleo de ese pueblo, El Puente de Sanabria triplica la cifra de moradores, con 344 empadronados.

Otro ejemplo es el de las localidades en las que si se suma la población de todos los anejos superan a los de la cabecera municipal. Un caso puede ser el de Palacios de Sanabria, con 123 vecinos, menos de los que suman, todos juntos, Remesal, Vime y Otero.

El hecho de que existan municipios en Zamora con más de un anejo suele ser tenido en cuenta a la hora del reparto de dinero para obras y servicios, si bien es un factor de dificultad más a la hora de medir las necesidades del mundo rural. Estar unidos tiene ventajas, como por ejemplo, compartir unos gastos de secretario y ayuntamiento pero también puede tener inconvenientes a la hora de tomar decisiones en un núcleo determinado de forma autónoma.

LISTADO DE MUNICIPIOS (en negrilla) y NÚCELOS DE POBLACIÓN Y SUS HABITANTES

Abezames 59

Alcañices 934

Alcorcillo 100

Santa Ana 23

Vivinera 53

Alcubilla de Nogales 109

Alfaraz de Sayago 80

Viñuela de Sayago 40

Algodre 131

Almaraz de Duero 386

Almeida de Sayago 393

Escuadro 19

Andavías 405

Arcenillas 452

Arcos de la Polvorosa 211

Argañín 79

Argujillo 215

Arquillinos 108

Arrabalde 186

Aspariegos 222

Asturianos 131

Cerezal de Sanabria 15

Entrepeñas 50

Lagarejos de la Carballeda 20

Rioconejos 20

Villar de los Pisones 16

Ayoó de Vidriales 174

Carracedo 22

Congosta 68

Barcial del Barco 254

Belver de los Montes 252

Benavente 17276

Benegiles 267

Bermillo de Sayago 521

Fadón 47

Fresnadillo 68

Gáname 73

Piñuel 87

Torrefrades 139

Villamor de Cadozos 49

Villamor de la Ladre 54

Villamor de la Ladre 54

Bóveda de Toro (la) 680

Bretó 163

Bretocino 194

Brime de Sog 114

Brime de Urz 97

Burganes de Valverde 350

Olmillos de Valverde 243

Bustillo del Oro 75

Cabañas de Sayago 143

Calzadilla de Tera 152

Olleros de Tera 126

Cabañas de Tera 78

Camarzana de Tera 452

San Juanico el Nuevo 68

Santa Marta de Tera 147

Cañizal 409

Cañizo 197

Carbajales de Alba 468

Carbellino 178

Casaseca de Campeán 90

Casaseca de las Chanas 373

Castrillo de la Guareña 136

Castrogonzalo 397

Paradores de Castrogonzalo 16

Castronuevo 216

Castroverde de Campos 244

Cazurra 72

Cerecinos de Campos 232

Cerecinos del Carrizal 112

Cernadilla 59

San Salvador de Palazuelo 40

Valdemerilla 6

Avedillo de Sanabria 10

Barrio de Lomba 111

Castro de Sanabria 67

Cobreros 74

Limianos de Sanabria 13

Quintana de Sanabria 36

Riego de Lomba 11

San Martín del Terroso 45

San Miguel de Lomba 35

San Román de Sanabria 23

Anta Colomba de Sanabria 50

Sotillo de Sanabria 46

Terroso 22

Coomonte 180

Coreses 970

Estación (la) 41

Corrales del Vino 741

Fuente el Carnero 46

Peleas de Arriba 147

Cotanes del Monte 80

Cubillos 293

Cubo de Benavente 117

Cubo de Tierra del Vino (el) 295

Cuelgamures 78

Entrala 133

Carbajales de la Encomienda 26

Espadañedo 44

Faramontanos de la Sierra 16

Letrillas 2

Utrera de la Encomienda 7

Vega del Castillo 14

Faramontanos de Tábara 317

Badilla 78

Cozcurrita 23

Fariza 195

Mámoles 32

Palazuelo de Sayago 74

Tudera 41

Zafara 44

Fermoselle 1130

Ferreras de Abajo 362

Litos 99

Ferreras de Arriba 223

Villanueva de Valrojo 130

Escober de Tábara 83

Ferreruela de Tábara 198

Sesnández de Tábara 128

Figueruela de Abajo 42

Figueruela de Arriba 104

Flechas 9

Gallegos del Campo 73

Moldones 29

Riomanzanas 35

Villarino de Manzanas 18

Arcillera 42

Bermillo de Alba 102

Brandilanes 82

Castro de Alcañices 84

Ceadea 102

Fonfría 176

Fornillos de Aliste 114

Moveros 92

Salto de Castro 0

Fresno de la Polvorosa 117

Fresno de la Ribera 327

Fresno de Sayago 90

Mogátar 48

Friera de Valverde 121

Fuente Encalada 93

Fuentelapeña 587

Fuentesaúco 1595

Fuentes de Ropel 370

Fuentesecas 43

Fuentespreadas 267

Cubelo 73

Galende 99

Ilanes 56

Moncabril 3

Pedrazales 48

Puente (el) 344

Rabanillo 37

Ribadelago 37

Ribadelago Nuevo 63

San Martín de Castañeda 114

Vigo 147

Gallegos del Pan 118

Domez 145

Flores 44

Gallegos del Río 80

Lober 36

Puercas 45

Tolilla 11

Valer 94

Gamones 90

Gema 202

Granja de Moreruela 200

Tabla (la) 1

Cunquilla de Vidriales 30

Granucillo 47

Grijalba de Vidriales 28

Guarrate 315

Castrelos 16

Castromil 89

Hermisende 70

San Ciprián 21

Tejera (la) 14

Hiniesta (la) 294

Jambrina 149

Justel 32

Quintanilla 5

Villalverde 38

Castillo de Alba 4

Losacino 30

Muga de Alba 135

Vide de Alba 19

Losacio 90

Aciberos 29

Chanos 40

Hedradas (las) 11

Hedroso 21

Lubián 171

Padornelo 25

Luelmo 125

Monumenta 23

Maderal (el) 171

Bamba 22

Madridanos 442

Boya 43

Mahide 98

Pobladura de Aliste 87

San Pedro de las Herrerías 15

Torres de Aliste (las) 56

Maire de Castroponce 137

Malva 92

Manganeses de la Lampreana 342

Riego del Camino 98

Manganeses de la Polvorosa 640

Codesal 114

Folgoso de la Carballeda 53

Linarejos 7

Manzanal de Arriba 56

Pedroso de la Carballeda 15

Sagallos 55

Sandín 26

Santa Cruz de los Cuérragos 6

Manzanal del Barco 120

Donadillo 19

Dornillas 4

Lanseros 23

Manzanal de los Infantes 20

Otero de los Centenos 41

Sejas de Sanabria 26

Matilla de Arzón 149

Matilla la Seca 33

Mayalde 140

Melgar de Tera 165

Pumarejo de Tera 169

Abraveses de Tera 103

Aguilar de Tera 167

Tamaral (el) 18

Micereces de Tera 125

Puente Tera 5

Milles de la Polvorosa 206

Molacillos 221

Molezuelas de la Carballeda 47

Fresno de la Carballeda 10

Mombuey 341

Valparaíso 40

Monfarracinos 1001

Montamarta 549

Moral de Sayago 171

Abelón 95

Moraleja del Vino 1803

Moraleja de Sayago 301

Morales del Vino 2978

Pontejos 64

Morales de Rey 443

Vecilla de la Polvorosa 87

Morales de Toro 926

Morales de Valverde 116

San Pedro de Zamudia 40

Moralina 211

Moreruela de los Infanzones 317

Moreruela de Tábara 165

Santa Eulalia de Tábara 125

Donado 30

Gramedo 25

Muelas de los Caballeros 129

Cerezal de Aliste 76

Muelas del Pan 358

Ricobayo de Alba 142

Villaflor 15

Muga de Sayago 318

Navianos de Valverde 157

Márquiz de Alba 51

Navianos de Alba 16

Olmillos de Castro 53

San Martín de Tábara 62

Otero de Bodas 129

Val de Santa María 37

Pajares de la Lampreana 282

Palacios del Pan 249

Otero de Sanabria 31

Palacios de Sanabria 113

Remesal 23

Vime de Sanabria 69

Calabor 62

Lobeznos 27

Pedralba de la Pradería 65

Rihonor de Castilla 22

Santa Cruz de Abranes 22

Pego (el) 268

Peleagonzalo 285

Peleas de Abajo 247

Figueruela de Sayago 18

Peñausende 313

Tamame 55

Peque 111

Perdigón (el) 434

San Marcial 129

Tardobispo 109

Arcillo 17

Cernecina 9

Enillas (las) 7

Malillos 37

Pereruela 251

Pueblica de Campeán 29

San Román de los Infantes 11

Sobradillo de Palomares 76

Sogo 35

Tuda (la) 28

Encomienda (la) 11

Perilla de Castro 139

Barjacoba 43

Pías 14

Villanueva de la Sierra 34

Piedrahita de Castro 104

Pinilla de Toro 186

Pino del Oro 173

Piñero (el) 212

Pobladura del Valle 268

Pobladura de Valderaduey 34

Porto 146

Pozoantiguo 189

Pozuelo de Tábara 150

Prado 53

Castellanos 131

Puebla de Sanabria 1160

Robledo 38

Ungilde 59

Bercianos de Valverde 50

Pueblica de Valverde 123

Quintanilla del Monte 93

Quintanilla del Olmo 38

Quintanilla de Urz 98

Colinas de Trasmonte 215

Quiruelas de Vidriales 403

Fradellos 42

Grisuela 98

Matellanes 93

Mellanes 40

Rabanales 193

Ufones 32

Rábano de Aliste 55

San Mamed 35

Sejas de Aliste 116

Tola 106

Requejo 106

Revellinos 225

Abejera 110

Cabañas de Aliste 58

Riofrío de Aliste 203

Sarracín de Aliste 218

Rionegro del Puente 130

Santa Eulalia del Río Negro 76

Valleluengo 8

Villar de Farfón 10

Roales 1026

Cervantes 24

Ferreros 17

Paramio 18

Robleda 78

Sampil 42

San Juan de la Cuesta 29

Triufé 29

Valdespino 141

Barrio de la Gafa 64

Barrio Lagarejos 19

Roelos de Sayago 136

Anta de Rioconejos 57

Carbajalinos 24

Doney de la Requejada 43

Escuredo 3

Gusandanos 0

Monterrubio 5

Rionegrito 15

Rosinos de la Requejada 78

Santiago de la Requejada 42

Villarejo de la Sierra 25

Salce 83

Samir de los Caños 158

San Agustín del Pozo 164

Fontanillas de Castro 87

San Cebrián de Castro 164

San Cristóbal de Entreviñas 1187

San Miguel del Esla 15

Santa Colomba de las Carabias 127

San Esteban del Molar 118

Barrio de Rábano 7

Coso 13

Rábano de Sanabria 45

Rozas 35

San Ciprián 48

San Justo 59

San Martín de Valderaduey 47

San Miguel de la Ribera 253

San Miguel del Valle 124

San Pedro de Ceque 419

Almendra 140

Campillo 38

Valdeperdices 139

Santa Clara de Avedillo 153

Santa Colomba de las Monjas 237

Santa Cristina de la Polvorosa 1035

Santa Croya de Tera 254

Losilla 87

San Pedro de las Cuevas 10

Santa Eufemia del Barco 72

Santa María de la Vega 263

Santa María de Valverde 49

Santibáñez de Tera 245

Sitrama de Tera 105

Bercianos de Vidriales 35

Moratones 41

Pozuelo de Vidriales 62

Rosinos de Vidriales 17

San Pedro de la Viña 156

Santibáñez de Vidriales 458

Tardemézar 63

Villaobispo 20

Santovenia 218

Bercianos de Aliste 103

Campogrande de Aliste 19

Palazuelo de las Cuevas 91

San Vicente de la Cabeza 95

Poyo (el) 45

San Cristóbal de Aliste 26

San Juan del Rebollar 135

San Vitero 211

Villarino de Cebal 5

Sanzoles 456

Tábara 748

Tapioles 128

Azucarera (la) 6

Granja Florencia 8

Monte la Reina 21

Tagarabuena 307

Toro 7964

Villaguer 3

Villaveza 1

Gejo (el) 39

Paladinos del Valle 9

Torre del Valle (la) 113

Torregamones 227

Torres del Carrizal 415

Latedo 45

Nuez 285

San Martín del Pedroso 80

Trabazos 374

Villarino Tras la Sierra 57

Cerdillo 15

Murias 15

Trefacio 101

Villarino de Sanabria 33

Uña de Quintana 118

Vadillo de la Guareña 240

Valcabado 415

Valdefinjas 60

Valdescorriel 131

Olmo de la Guareña 14

Vallesa de la Guareña 53

Calzada de Tera 87

Junquera de Tera 90

Milla de Tera 40

Vega de Tera 47

Vega de Villalobos 88

Vegalatrave 79

Venialbo 449

Vezdemarbán 423

Vidayanes 74

Videmala 132

Villanueva de los Corchos 34

San Román del Valle 51

Villabrázaro 206

Villabuena del Puente 574

Villadepera 165

Villaescusa 239

Otero de Sariegos 0

Villafáfila 427

Villaferrueña 105

Villageriz 63

Villalazán 241

Villalba de la Lampreana 213

Carbajosa 118

Salto de Villalcampo 0

Villalcampo 262

Villalobos 202

Villalonso 81

Villalpando 1427

Villalube 143

Villamayor de Campos 331

Villamor de los Escuderos 365

Mózar 95

Vecilla de Trasmonte 97

Villanázar 64

Castropepe 85

Villanueva de Azoague 314

Villanueva de Campeán 115

Villanueva de las Peras 84

Villanueva del Campo 743

Villaralbo 1787

Cional 39

Villardeciervos 352

Villar de Fallaves 50

Cibanal 69

Pasariegos 49

Villar del Buey 214

Formariz 70

Fornillos de Fermoselle 46

Pinilla de Fermoselle 37

Villardiegua de la Ribera 110

Villárdiga 62

Villardondiego 111

Villarrín de Campos 386

Villaseco del Pan 202

Villavendimio 152

Villaveza del Agua 163

Villaveza de Valverde 72

Ribas 34

San Blas 28

Vega de Nuez 12

Viñas 74

Carrascal 112

Zamora 59394

DISEMINADO Zamora 351

Muchos ayuntamientos en comparación con el resto de España

En Castilla y León, de hecho, se tiende a mantener muchos más pueblos con ayuntamiento independiente que en el resto del país. El ránking nacional lo encabeza Burgos, con 371 municipios, seguido por Salamanca con 362. Zamora, con 248 ocupa el octavo puesto del país empatada con el noveno, Ávila y con Barcelona, Zaragoza, Guadalajara, Navarra y Valencia por delante.

Sin embargo, por número de núcleos habitados Zamora ocupa el puesto número 23 de España, con 320. Especialmente las provincias gallegas o Asturias son territorios con muchos más núcleos y pueblos que Zamora, pero con menos ayuntamientos, lo que habla de unas fórmulas distintas de gestión del territorio.

Sea como fuere el problema de llevar los servicios a una población tan dispersa es similar haya más o menos ayuntamientos, y depende más de una correcta ordenación del territorio, una tarea que está permanentemente pendiente en Castilla y León.

La Zamora minúscula habla de una gran cantidad y variedad de pueblos que se resisten a morir y que a pesar de contar con tan solo un puñado de envejecidos vecinos, mantienen los núcleos en pie, a la espera de que los veranos y los residentes ocasionales perpetúen la memoria de estos lugares de la España Vaciada.

