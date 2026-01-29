España ha dejado de ser país libre de sarampión, ¿cómo ha evolucionado esa enfermedad vírica en Zamora?

El sarampión era una enfermedad que, gracias a la vacunación, estaba erradicada en España, pero en los últimos días esa patología vírica ha vuelto a salir a la escena pública al retirar la Organización Mundial de la Salud (OMS) a España la consideración de país libre de la enfermedad.

El repunte de casos a nivel nacional, especialmente en 2024 y 2025, con 227 y 397 casos, respectivamente, de esta enfermedad de declaración obligatoria, ha motivado la decisión de la OMS, pese a que la población española mantiene una elevada protección frente al virus y el riesgo de infección sigue considerándose bajo, según ha subrayado el Instituto de Salud Carlos III.

De hecho, si se miran los informes de enfermedades de declaración obligatoria de Castilla y León entre 2004 y 2024, en esas dos décadas no se registró en la provincia de Zamora ni un solo caso de sarampión.

De hecho, en la última década con datos disponibles de Castilla y León, entre 2014 y 2024, únicamente se han notificado en el conjunto de la comunidad quince casos, todos ellos localizados en la provincia de Valladolid, seis de ellos en 2017, cuatro al año siguiente y cinco en 2024, según datos de Sacyl.

De los cinco casos más cercanos en el tiempo, uno de ellos fue importado de un niño no vacunado procedente de Rumanía, otros tres correspondieron a un mismo brote en personas de origen rumano no vacunadas y uno fue de un adulto español, sin poder determinarse su origen.

De hecho, la vacunación es clave para frenar la enfermedad y los virólogos ponen especial énfasis en no olvidar la segunda dosis, que se pone con tres o cuatro años. La vacunación en España llegó en 2024 al 96,7% en primera dosis y al 93,8% en segunda, según los datos oficiales.