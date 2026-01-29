Las editoriales zamoranas tienen un marcado espíritu femenino

Cinco mujeres unidas por su pasión por los libros fueron las protagonistas de la sexta edición de la Biblioteca Humana.

Algunas de ellas se han aventurado a poner en marcha su propia editorial, como el caso de Clara Ponte y Sylvaine de Tourdonnet; otras hacen una fuerte apuesta por la literatura portuguesa con la editorial Sabaria, como Concha López Jambrina; y las hay que mantienen editoriales que ya son toda una referencia en Zamora. Es el caso de Silvia González con Lucina, la editorial que creó su abuelo Agustín García Calvo, y de Judit Pino, al frente de Semuret.

Concha López Jambrina, de Sabaria, comparte su historia. / Alba Prieto

"Esta actividad va dirigida a todas aquellas personas que tengan curiosidad por romper sus prejuicios y estereotipos en torno a la mirada que tienen hacia otras personas", resume la organizadora, Rosa Encinas.

Jóvenes interesados por las letras

En esta ocasión, participó un grupo de alumnos de Secundaria del IES Maestro Haedo, quienes, junto a otros asistentes a la actividad, fueron escuchando, una a una, las historias que querían compartir las protagonistas de esta jornada, que se desarrolló en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

Aprovechando que, precisamente, en la sala de exposiciones hay una muestra sobre el centenario de Agustín García Calvo, su nieta Silvia González comenzó haciendo un recorrido por la apasionante vida de su abuelo, antes de pasar a hablarles de la editorial Lucina.

Desde su infancia en el barrio de San Lázaro hasta su relación con Rafael Sánchez Ferlosio o Carmen Martín Gaite, su vida en Sevilla dirigiendo obras de Lorca en pleno franquismo, su apoyo a las manifestaciones estudiantiles del 65 en Madrid o su autoexilio a París, del que regresó tras la muerte de Franco.

Un grupo escucha a Silvia González, de la editorial Lucina, hablando de su abuelo Agustín García Calvo. | ALBA PRIETO

Fue en 1978, para evitar censuras, cuando creó Lucina, una editorial que ahora gestionan sus descendientes, ubicada en pleno casco antiguo de la capital.

"Publica sus obras, conferencias y artículos y reúne un archivo con toda su obra", resume su nieta, quien explica que la editorial separa los géneros —ensayo, poesía, teatro, traducciones...— por colores, "centrándose más en el papel interior que en las propias portadas, que encarecían mucho la edición", argumenta.

Poner en valor el talento zamorano

Del mundo editorial también han aprendido mucho Clara Ponte y Sylvaine de Tourdonnet con la aventura que ha supuesto Salto al Vacío, nombre que hace alusión a ese "salto" que a veces hay que dar para conocer lo que esconde la mal llamada España Vaciada, en este caso, mucho talento literario.

"Nos parecía interesante recoger todo lo que se escribe en la provincia. Hay que enseñar la cultura que tenemos", resumen sobre su objetivo estas dos mujeres que se encargan de todos los pasos que hay que dar desde que les llega un texto hasta que el ejemplar está en las librerías.

El peso de un negocio con 126 años de historia

En los estantes de Semuret se pueden ver estas obras. Judit Pino está a punto de cumplir siete años al frente del establecimiento y alguno menos de la editorial del mismo nombre, "enfocada en las tradiciones, cultura e historia de Zamora", centra, subrayando, orgullosa, que su negocio cumple 126 años, situándose entre las cien librerías más antiguas de Europa.

La librera y editora Judit Pino, de Semuret, escucha a uno de los asistentes a la cita con la biblioteca humana. | ALBA PRIETO

Eso no la hace estar anclada en el pasado y apuesta por nuevos proyectos, como centrarse en la edición de libros que hablen de la historia y leyendas de Zamora en formato cómic, a lo que suma una agenda cultural que incluye club de lectura, presentaciones literarias o recitales poéticos.