El Colegio Santísima Trinidad de Zamora vuelve a implicar a las familias y al barrio en la donación de sangre

El Colegio Santísima Trinidad encara la recta final del Proyecto de Aprendizaje y Servicio "Aprende, Participa y Don", una iniciativa educativa y solidaria que culminará el próximo 3 de febrero con una jornada de donación de sangre, que se desarrollará en el centro entre las 15.45 hasta las 21.00 horas.

El proyecto, que se ha llevado a cabo durante todo el mes de enero, tiene como objetivo concienciar al alumnado sobre la importancia de la donación de sangre a través del trabajo transversal en distintas áreas educativas. Durante estas semanas, los estudiantes han profundizado en el conocimiento de la sangre, los grupos sanguíneos, el sistema circulatorio y el valor social y sanitario de la donación, todo ello con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, la Asociación de Padres y Madres y diferentes colectivos del barrio.

Desde el propio alumnado destacan el valor de esta experiencia "porque no solo se trata de la donación de sangre del día 3, sino de todas las actividades que se realizan", explican alumnos de Primaria y Secundaria. Por ejemplo, en Secundaria, se han realizado relatos, concursos y trabajos creativos en los que se abordaban situaciones reales relacionadas con la donación y los tipos de sangre.

Como reconocimiento al esfuerzo del alumnado, la Hermandad de Donantes de Sangre entrega cada año material escolar y premios, entre ellos libros y un e-book para los ganadores de las categorías infantil y juvenil.

Isabel Cabrera, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, ha agradecido la implicación del centro educativo y de los estudiantes, subrayando que "cada vez los niños se interesan más desde edades tempranas por la donación de sangre, y eso es fundamental".

Asimismo, ha recordado que la necesidad de sangre es constante y que iniciativas como esta ayudan a reforzar las reservas.

Respecto a los datos, el pasado año se registraron 80 intentos de donación, una cifra que esperan superar en esta edición. No obstante, más allá de los números, destacan el recorrido del proyecto, que cumple ya ocho años, y el hecho de que antiguos alumnos del centro se hayan convertido hoy en donantes habituales.

Por ello, desde la Hermandad de Donantes insisten en la importancia de seguir trabajando con los jóvenes y mantener la formación desde edades tempranas, además de abrir la puerta a nuevas colaboraciones con centros educativos, empresas y entidades deportivas. "Nos parece fundamental que ellos sean los que enseñen cuando lleguen a casa la importancia de la donación", concluye Cabrera.