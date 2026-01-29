Club La Opinión-El Correo de Zamora: Aprende hoy cómo apretar tu botón antiestrés para sanar

El salón de actos del Seminario de San Atilano acoge esta tarde (20.00 horas) la conferencia "El estrés y el botón antiestrés", dentro del ciclo de charlas del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La imparte la experta Pilar Río Fernández, quien ya ha acudido en ocasiones anteriores a este foro para abordar aspectos relacionados con el día a día del ser humano, dando claves siempre para aprender a vivir mejor.

En esta ocasión se centrará en el estrés, uno de los grandes males de este siglo. "Se trata de un fenómeno universal que afecta a todas las personas, sin importar edad, sexo, cultura o nivel social", detalla la ponente.

Una respuesta natural del cuerpo

El estrés se trata, en resumen, de una respuesta natural del cuerpo y la mente "que nos prepara para afrontar una amenaza o un desafío", asegura. Y, aunque parece muy actual, lo cierto es que ya nuestros antepasados lo sufrían, "cuando el ser humano primitivo debía huir de un depredador", pone como ejemplo. "Hoy ya no tenemos que escapar de leones, pero nuestro cerebro sigue interpretando muchas situaciones como amenazas", compara Río.

Entre esas amenazas, destacan el miedo a contraer enfermedades, el poder sufrir problemas económicos o el tener que enfrentarse a conflictos familiares y sociales.

"Ante estas situaciones que el cerebro interpreta como amenazantes, el cuerpo se activa aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa en la sangre", explica sobre la reacción física.

Estrés positivo y estrés negativo

Pilar Río diferenciará en su ponencia entre estrés positivo o estrés y un estrés negativo o distrés. "El primero es una respuesta adecuada a una situación estresante. Es beneficioso porque nos motiva y aumenta nuestra energía y concentración. Sin embargo, el estrés negativo, o distrés, es el que nos supera y nos desgasta", detalla.

Pilar Río es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Ciencias Humanas. Cursó Psicología en la Universidad Complutense y durante su vida laboral ha realizado numerosos cursos y seminarios psicológicos, trabajando como docente en el colegio Santo Ángel de Madrid.