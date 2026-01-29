El campo "toma" Zamora: "El acuerdo de Mercosur es criminal, la gente no ve salida"

Raquel Santos cultiva junto a su marido plantaciones de tomate rosa en la Tierra del Pan, que venden en el mercado nacional. Es joven, está ilusionada y cree en lo que hace, pero recela de decisiones "que toma gente que no ha visto el campo en su vida y firma desde un cómodo despacho". Piensa en el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y siente la amenaza sobre su explotación familiar "porque nos hacen competencia desleal; no puede ser que se utilicen productos aquí prohibidos y encima vaya a tirar los precios".

Por eso se ha montado en el tractor y se ha plantado en el centro de Zamora, porque "Mercosur nos va a hacer mucho daño y la sociedad se olvida de que si todo va a llegar importado no será de la misma calidad y habrá una guerra de precios. No echan". Con este escenario, Raquel confiesa que "a veces te dan ganas de tirar la toalla".

Un sentimiento generalizado entre los agricultores y ganaderos que este jueves, 29 de enero, han hecho oír su voz en Zamora. Más de 350 tractores y alrededor de un millar de manifestantes a pie –según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Zamora– alzaron la voz contra las decisiones que se toman en Europa. Las organizaciones agrarias elevaron la cifraa tres mil agricultores y ganaderos y más de 400 tractores.

GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur /

"No puede ser lo que está proponiendo la señora Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), que es quitar dinero de la PAC para meterlo en defensa porque se ha supeditado al señor Trump. No podemos consentir que nos cambie y tractores por tanques" proclamaba Aurelio González, líder de UPA, a las puertas de la Delegación de la Junta en Zamora, uno de los puntos calientes de la movilización donde se descargaron paladas de maíz, patatas, viñedo y remolacha para denunciar la caída de los precios y acuerdo comerciales "que nos hunden".

Cultivos que, como denunció Lorenzo Rivera de COAG, "no cubren los costes de producción, con caídas de precios superiores al 30% mientras los costes se han incrementado en una proporción similar. Así se pone en peligro la continuidad de numerosas explotaciones".

La voz del campo / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Y así lo certificaba Santiago del Amo, agricultor de Camarzana de Tera. "Los insumos cada día son más altos y los márgenes menores, si encima nos recortan la PAC y permiten que entren productos con los que no podemos competir en condiciones de igualdad, es la muerte del campo". Similar diagnóstico mostraba Marcelo Mozo, ganadero de vacuno de carne en Bermillo de Sayago. Pese a las anunciadas limitaciones en las importaciones y cláusulas de salvaguarda que "nadie se cree", el ganado en extensivo se siente directamente amenazado. "Tengo 51 años y dos hijos a los que quiero dejar un legado, pero en estas condiciones no quiero que se queden en el campo. El acuerdo de Mercosur nos hunde porque nosotros menos cantidad y más calidad, pero en Sudamérica es a lo bestia y unos controles que ni de lejos se parecen a los nuestros. Quién va a querer criar ganado extensivo en Sayago. Esto es la puntilla".

"Con estas decisiones que vienen de Europa el pequeño agricultor y ganadero está liquidado y la gente joven que quiere incorporarse se lo piensa mucho porque hacen cuentas y no les merece la pena" apuntaba Rubén Sierra, agricultor de Cañizo, en la comarca de La Guareña.

El representante de Asaja, Antonio Medina, lanzó un mensaje de ánimo al sector, destacando avances logrados gracias a las protestas, como la retirada del cuaderno digital y determinadas inspecciones en campo. Pero a la vez se mostró escéptico con las cláusulas de salvaguardia y alertó de las "graves consecuencias" de acuerdo para el sector agropecuario.

La voz del campo / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Antonio Jesús Rodríguez, de UCCL Zamora, vaticinó que con el acuerdo de libre comercio firmado con Mercosur "acabaremos primero con la agricultura y la ganadería y, poco después, con la industria. Importaremos lo que nos vendan y Europa no se está dando cuenta de que estamos perdiendo la batalla en todos los aspectos, incluido lo que comemos".

Los agricultores no ahorran esfuerzos por implicar a la sociedad en sus batallas porque "al final todos comemos y todos somos consumidores". Y tal era el sentido del horno de leña cargado en un remolque, cedido por la empresa de Valcabado Alecook, que también facilitó un cocinero, y llegó a calentar alrededor de 400 pizzas para repartirlas entre manifestantes y viandantes. "Disfrutar de estas pizzas, serán las últimas que comeremos con nuestro trigo y nuestra carne" era el mensaje reivindicativo de esta idea lanzada por los agricultores Jesús María García y Emilio Lorenzo para hacer valer la calidad del producto local frente al importado de países de Mercosur. "La gente está agobiada, se tensa tanto la cuerda, que al final explota" comentaban estos productores junto al humeante horno plantado en La Marina en una fría y lluviosa mañana.

La voz del campo / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Tras el paso lento de los tractores por el centro de la ciudad, provocando lógicos atascos pero sin ninguna incidencia, los agricultores y ganaderos enfilaron a pie la calle de Santa Clara camino de la Subdelegación del Gobierno. Un tractor portando una caja negra que pretendía ser un ataúd encabezaba la multitudinaria marcha: "La muerte acecha al campo y el hambre a la ciudad". Y así fue pasando, mientras viandantes y comerciantes observaban desde las aceras este nuevo acto reivindicativo de un sector, hoy por hoy, instalado en el desánimo. "Ojalá nos escuchen" clamaba Pablo García desde Toro.