Nacimientos
Nuestra compañera Ana Arias da a luz a Marco Arias Rodríguez ¡Enhorabuena!
Ana Arias y Víctor Rodríguez celebran la llegada de su primer hijo, Marco, que nació en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora
La redactora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Ana Arias Urueña y su pareja Víctor Rodríguez Rodríguez, han dado la bienvenida a su primer hijo Marco Arias Rodríguez. El pequeño, que nació el pasado lunes 26 de enero a las 19.55 horas, midió 50 centímetros y pesó 3,320 kilogramos.
Un bebé muy esperado por toda su familia que se ha hecho de rogar, puesto que se esperaba su nacimiento para el pasado día 16 de enero.
Los recién estrenados padres y el pequeño Marco se encuentran en perfecto estado de salud y agradecen el excelente trato de todo el personal que les ha atendido en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora.
La llegada de Marco ha llenado de alegría no solo a sus padres, sino también al resto de familiares y amigos, que no han tardado en trasladarles numerosas muestras de cariño y felicitaciones. Un nacimiento especialmente emotivo que marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, que afronta con ilusión y entusiasmo esta experiencia tan especial.
Todo el equipo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA nos sumamos a las felicitaciones y les deseamos todo lo mejor en esta nueva aventura, repleta de momentos únicos, aprendizaje y felicidad compartida junto al pequeño Marco. ¡Enhorabuena, familia!
