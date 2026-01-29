Ni acto humanitario, ni muros, lo que opina Guarido de la regularización de inmigrantes al rebasar Zamora los 4.500 extranjeros

La regularización de inmigrantes en España se ha colado en el debate nacional y sobre esa propuesta del Gobierno de España se ha pronunciado también este jueves el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. El que es el único responsable municipal de IU en una capital de provincia española ha sido meridianamente claro sobre los datos de la inmigración en la ciudad y lo que supone para Zamora.

Ha aportado datos del padrón municipal para recordar que se han rebasado los 4.500 extranjeros empadronados en la ciudad y sus edades. Un total de 594, el 13% del total, tienen de cero a catorce años; 1.357, el 30%, entre 15 y 29; y el grueso de extranjeros, más de la mitad, un total de 2.341, están en la franja de entre 30 y 64 años. La relación de población de otros países que vive en Zamora se completa con los 226 mayores de 65 años, apenas el 5%.

Esos 4.518 extranjeros empadronados en Zamora representan el 7,4% de los 60.902 empadronados. Su desglose por grupos de edad constata que "la inmensa mayoría son población potencialmente activa en términos laborales", ha subrayado Guarido en sus redes sociales, para recordar a continuación que los afiliados a la Seguridad Social crecen entre el colectivo de personas extranjeras.

Sanidad y Servicios Sociales

Por su edad, son además personas que no utilizan más que los nacidos en Zamora los servicios sociales o los sanitarios. "Así pues, ¿dónde está el problema de la regularización de estas personas que quizá algunas no estén todavía empadronadas?", se ha preguntado el alcalde de Zamora.

A su juicio, no se trata de "un acto humanitario" como plantean algunos sectores y aunque "se agradece ese punto de vista", para Guarido esa regularización supone "un mero acto de derechos civiles y laborales, así sin más rollos", comenta el alcalde de la ciudad.

Por ello, califica de "vergüenza" que partidos de la derecha y la ultraderecha "pongan barreras y muros al hecho real de los datos que aporto", reflexiona el regidor zamorano en su Facebook. Concluye Guarido con un "bienvenidos a nuestra ciudad" a esos inmigrantes que están haciendo que Zamora crezca en población.