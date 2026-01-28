La zamorana Celia Villastrigo, entre los mejores en Matemáticas del distrito USAL

Celia Villastrigo Sáenz, alumna de 3º de la ESO del colegio Virgen de la Vega de Benavente es una de los diez premiados en la fase local del distrito de Salamanca en la LX Olimpiada Matemática. Recibirá su reconocimiento, junto a los compañeros también premiados —uno de Ávila y el resto de Salamanca— en una ceremonia que se celebrará este viernes en la Facultad de Ciencias de la USAL.

Pruebas de la fase local de la Olimpiada de Matemáticas. / Cedida

Durante esta ceremonia, además, de anunciarán los tres premiados que se han clasificado para participar en la fase autonómica, que se celebrará el próximo 5 de febrero.

La fase nacional este año tendrá lugar en Las Rozas entre el 12 y el 15 de marzo.

Una percepción más amplia de la materia

La Olimpiada Matemática tiene como objetivo promover una percepción más amplia de esta materia entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, "permitiéndoles una vía de expresión de su talento en esta ciencia", subrayan desde la organización.

Pruebas de la fase local de la Olimpiada de Matemáticas. / Cedida

Las pruebas de esta olimpiada consisten en la resolución de problemas matemáticos de distinta dificultad. "Estos problemas no requieren conocimientos curriculares específicos de Matemáticas, por lo que los estudiantes de cursos más altos no tienen ventaja", apuntan. Se trata de problemas que ponen a prueba la capacidad de razonamiento y abstracción y que se salen de los prototipos de los estudiados en una clase de Matemáticas.

"Típicamente están dirigidos a estudiantes de Bachillerato, pero también abiertos a estudiantes de últimos cursos de la ESO con una especial capacidad de razonamiento. De hecho, algunos estudiantes de ESO resultaron premiados en ediciones anteriores", señalan, como así ha ocurrido con la ganadora zamorana de esta edición.