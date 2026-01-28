Zamora acoge en mayo el II Congreso sobre Los Pendones

Zamora acogerá del 21 al 23 de mayo el II Congreso Los Pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial, organización por el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado gracias al impulso de la Fundación Caja Rural de Zamora, el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación y la colaboración de distintas entidades, entre otras el Instituto de Estudios Zamoranos, el Museo Etnográfico o Cryosanabria.

"Sacar del arca el pendón no es solo quitarle el polvo, no es solo intentar que ese tejido o esa vara estén en unas condiciones óptimas, es hacerle partícipe de un momento, de un emplazamiento, de una festividad en la que el pendón no se descontextualice. No es solo restaurar, mantener y musealizar el pendón, no es solo un objeto artístico, si no es utilizarlo y emplearlo dentro de una tradición inmaterial", señaló Jorge Martínez Moreno, doctor en Historia del Arte y director del Congreso, en la presentación de la cita este miércoles en Caja Rural, junto a su director de comunicación, Narciso Prieto, el vicepresidente de la Diputación y responsable de Cultura, Víctor López de la Parte y su homóloga en el Ayuntamiento, María Eugenia Cabezas.

Prieto señaló que la celebración del Congreso en Zamora ha sido fruto de las conversaciones mantenidas por Caja Rural con los organizadores de la primera cita celebrada en León en 2024, que se ha materializado gracias sobre todo a la implicación de Ayuntamiento y Diputación. Los responsables institucionales consideran que este tipo de congresos son positivos para la ciudad y provincia tanto por su papel para afianzar las tradiciones e identidad como por su vertiente turística y económica.

El programa

Martínez Montero indicó que la inauguración del Congreso, en la tarde del 21 de mayo, tendrá lugar en la ermita de Nuestra Señora del Castillo, en la localidad de Fariza de Sayago, como reconocimiento a la romería de Los Viriatos. Precisamente la obra que ilustra el cartel del Congreso es una pintura de la zamorana Teresa Santos, de 1996, titulada precisamente Los Viriatos, que se conserva en la Concejalía de Cultura de Zamora.

La ponente María Carmen Tapia del Arco, hablará en esta primera jornada de los Pendones de Sayago, mientras el investigador de la Asociación de Lengua y Cultura Mirandesa, Alcides Miriños, disertará sobre la importancia de los pendones en las inmediaciones de Zamora, concretamente en Miranda do Douro. Pendones de Miranda, la particularidad y la ancestralidad. La jornada inaugural finaliza con la presentación del libro que contó con el apoyo de la Fundación Caja Rural, titulado Nuestros Pendones, que recoge las conferencias del primer congreso, que tuvo lugar en León hace dos años, en el año 2024. Las ponencias del Congreso de Zamora también serán publicadas en una monografía.

El 22 de mayo las sesiones congresuales se trasladan al Museo Etnográfico. Desde el Instituto de Estudios Zamorano, Rubén Sánchez hablará de la importancia de los pendones y estandartes en la romería de La Hiniesta, y se traerán también a colación los pendones en la recuperación y conservación que se está llevando a cabo en la comarca de Sanabria, con Daniel Boyano, de la Asociación Crío Sanabria. Carlos Javier Salgado disertará sobre los pendones de la provincia de Salamanca y por último, por ser un foco todavía sin estudiar, Daniel Sán hablará de los pendones en Segovia, del arte del bordado a manifestaciones sacras y civiles.

Por la tarde, en el Museo Etnográfico, se han programado las conferencias de Alejandro Valderas y de Antonio Barreñada de la Universidad de León sobre pendones y folclore, y por último, se celebra una mesa redonda "en la que se pondrá en valor la importancia de los pendones en el siglo XXI, con la problemática de dónde venimos y a dónde vamos".

La jornada de tarde, estará dedicada al ámbito de la restauración y la conservación textil, ya que al tratarse de telas que además se sacan en actos y romerías, su duración no va más allá de los 20 o 30 años, por lo que requieren una renovación constante.

Real Fábrica de Tapices

La jefa de restauración de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, Verónica García, hablará precisamente de las intervenciones de conservación y restauración de los textiles de gran formato, con especial atención al ámbito de los pendones. El restaurador de la Escuela de Arte Mariano Timón de Palencia, Iván Mateo, impartirá la conferencia sobre metodologías para su conservación. Y, por último, se realizará un taller práctico en la Escuela de Arte de Zamora.

El broche de oro del Congreso, el 23 de mayo, será la exhibición y desfile de los pendones por las calles de Zamora, con la presencia de pendoneros zamoranos de las comarcas de Sayago, Carballeda, Sanabria, Tierra del Pan, Tierra de Campos, Miranda do Douro y leoneses. El recorrido saldrá de la calle Entrepuentes para subir por Balborraz, Plaza Mayor y la Catedral.

"Para nosotros es muy interesante esa vertiente social, el mero hecho de que haya un congreso no es ninguna justificación, todo lo contrario, es un acicate para que llegue a la sociedad. Este tipo de congresos persiguen el que la sociedad se involucre dentro del cometido del congreso, en este caso de una tradición inmaterial", indicó Jorge Martínez.

"Si no tenemos la sociedad que hacer partícipe, si no tenemos a esos pendoneros y a esas pendoneras que portan esos estandartes y desfilan, no tendría sentido que unos expertos o toda aquella persona interesada en el mundo de los pendones nos reunamos en un congreso de estas características".

Finaliza el Congreso con una visita práctica al Museo Etnográfico de Castilla y León en una exposición temporal destinada a los pendones.