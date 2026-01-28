La puntilla

El afán negociador de la UE en temas económicos internacionales se ha convertido en un sindiós desde que Trump se ha desquiciado del todo y se ha puesto a mirar solo a sus bajos. Von der Leyen no para, ahora sí. Se está empleando a fondo en justificar su sueldo y como es de muchas cifras, pues eso, que hoy aquí y mañana allí. Tras el convenio firmado con Mercosur -en la nevera hasta que las aguas se calmen y pase el monto de elecciones, que si no la ultraderecha se lo va a llevar de calle-, llega ahora "la madre de todos los acuerdos", en palabras de la propia presidenta de la Comisión Europea: tachín, tachín, ¡un pacto económico con la India!

"La UE y la India cierran un histórico pacto de 2.000 millones de consumidores y Von der Leyen logra al fin una victoria", "Reducción arancelaria de 4.000 millones anuales para productos europeos". Estos son algunos titulares de periódicos españoles que destacan también que, como en el caso de Mercosur, el sector automovilístico va a ser el más favorecido con una bajada de aranceles que va del 110% actual al 10% al final del proceso.

¿Y las cuestiones agropecuarias y agroalimentarias? Ay madre. Ahí las cosas no están tan claras. En principio la bajada de aranceles podría favorecer al vino y al aceite. ¿Y sectores como la carne, la leche, los cereales (incluido el arroz), la remolacha? Eso todavía hay que verlo, que no está muy claro. Pero, eso sí, dicen que las condiciones de producción de las materias primas tienen que ser iguales en Europa que en la India. Mentira, ya se lo digo yo.

Ya pueden las organizaciones profesionales agrarias que, por cierto, mañana (jueves 29 de enero) se movilizan en Zamora, incluir un nuevo punto en su tabla reivindicativa: no al acuerdo comercial con la India. "¿Pero por qué? ¡Qué hombre más negativo, por Dios, nunca está de acuerdo con nada!", puede pensar usted y quizás tenga razón, pero dejemos al margen las emociones y razonemos.

¿Por qué va a firmar la India, con casi 1.500 millones de habitantes, o sea de consumidores, un acuerdo comercial con Europa? Está claro, porque favorece a su sector primario, que aporta casi el 20% de su PIB. Blanco y en botella: si el pacto favorece a su agricultura y ganadería, perjudica a la de Europa, ¿o no? Pura matemática.

Nunca han sido buenos tiempos para nuestro sector primario, pero los de ahora vienen revirados de c... Rebajas en la PAC, Mercosur y ahora lo de la India, ¡cómo para que haya relevo generacional! ¡Si todavía a alguien extrañan las movilizaciones agrarias, que se lo haga mirar!