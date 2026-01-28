Pierde el carné en un bar y acaba en el juzgado por moroso

La partida que echó en el bar de La Bañeza donde pasaba unos días con su hermano estuvo a punto de costarle 13.944 euros y la salud cuando le llegó una carta de una entidad de ahorros de Zamora que le advertía del embargo si no abonaba esa cantidad con la que se financió la compra de una desbrozadora a su nombre y con su DNI en Benavente en enero de 2016.

La perplejidad del hombre, empleado de una conocida tienda de León que nunca había tenido una deuda, fue máxima cuando le llamaron de una caja desde Zamora: ni era cliente de esta entidad, ni había ido a Benavente, ni conocía el desguace. La entidad financiera, que se percató de la deuda al liquidar el préstamo de consumo del que no se había pagado ni una cuota, le demandó para reclamar al supuesto moroso y emprendió acciones judiciales para recuperar el dinero.

La denuncia fue contra el leonés y contra el desguace como "beneficiario a título lucrativo", ya que recibió los 13.944 euros obtenidos de forma fraudulenta por quien resultó ser un estafador de iniciales J.S.V., quien tenía causas abiertas por este tipo de delitos. Ayer la Audiencia de Zamora le condenaba por séptima vez por ese mismo delito y por falsificación de documento público y privado a 22 meses de cárcel y al pago de 20.944 euros que incluyen el pago del abogado de titular del DNI e intereses, además de las costas del juicio.

El cliente que resultó ser un estafador

La oposición del abogado del titular del DNI a que se le ejecutara la deuda como moroso permitió ir tirando del hilo: el dueño del negocio se fió de quien era cliente y siempre había pagado sin problemas. En el desguace no se dudó de que estaba realizando una compra por encargo de un amigo que no podía desplazar hasta el desguace.

El delincuente, todo un profesional de la estafa, contó que su supuesto amigo le había dejado el DNI para llevar a cabo la adquisición porque no podía desplazarse, mostró la declaración de la renta y mostró dos nóminas firmadas por el titular del carné. Las rúbricas de esos documentos resultaron ser una falsificación tal y como se comprobó cuando el dueño del carné de identidad insistió en que jamás había hecho el encargo y que no conocía de nada a quien se hizo pasar por su amigo.

Las indagaciones judiciales permitieron determinar que este individuo juzgado ayer en Zamora acumulaba antecedentes policiales que terminaron en seis condenas por estafa y su ingreso en prisión, según la información facilitada tras el acuerdo alcanzado antes de celebrarse el juicio en la Audiencia.

La partida en el bar y la cartera perdida

La víctima había perdido la cartera con el carné de identidad en el bar en el que había jugado la partida en La Bañeza. La llamada al bar le permitió recuperarla, pero ya sin el DNI, en el interior seguían los 13 euros que llevaba cuando fue a visitar a su hermano. Al estafador solo le interesaba el carné que le daba otra oportunidad de cometer una nueva estafa.

La descripción del delincuente por parte del titular del desguace permitió, finalmente, identificarle, detenerle e imputarle el delito que admitió minutos antes del juicio, tras abonar el dinero que reclamaba la entidad financiera y que el desguace había reintegrado ya.

La reincidencia del estafador había llevado a la Fiscalía de Zamora a exigir seis años de cárcel, que el acuerdo alcanzado con los abogados de la acusación y la defensa ha dejado en diez meses por la estafa y nueve por el delito de falsedad documental. La Audiencia dejaba en el aire la suspensión de la pena de prisión para valorar la petición de la abogada del estafador que alegó el buen comportamiento en prisión durante el cumplimiento de las otras condenas y que un nuevo ingreso rompería su reinserción social y laboral, proceso en el que está tras lograr la libertad provisional recientemente.