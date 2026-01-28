¿Qué piensan los zamoranos sobre prohibir los móviles a menores? "Y a algunos mayores también"

El debate sobre el uso de teléfonos móviles entre menores de edad ha ganado fuerza en España en las últimas semanas, sobre todo por las decisiones adoptadas en otros países.

En Francia, por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años usar redes sociales y extiende la prohibición del uso de móviles en institutos como parte de una estrategia para proteger la salud mental de los jóvenes.

A nivel internacional, Australia ha impuesto una prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que también ha despertado la atención como posible modelo a seguir.

En España, aunque la regulación del uso de móviles en centros educativos depende actualmente de cada comunidad autónoma, con regiones aplicando prohibiciones o protocolos de restricción dentro de la jornada escolar, el debate nacional está en si es posible una posible ley más amplia.

Pero, ¿y qué piensan los zamoranos al respecto?

A través de una pregunta realizada en la red social Facebook, los zamoranos han podido expresar y dar su opinión sobre este tema de actualidad.

Ante la cuestión "¿crees que España debería prohibir el uso del móvil a menores, como ha ocurrido en otros países?", gran parte de los usuarios están de acuerdo con esta prohición con comentarios como "sí, totalmente, hasta los 18", "como el carnet de conducir, hasta los 18" o "si, por la salud mental de los muy jóvenes".

El consenso es amplio entre los zamoranos, incluso algunos van más allá y expresan que "el atontamiento generalizado causado por el móvil es letal para el cerebro de niños (...) cada vez están más robotizados y condicionados por las redes".

Por otro lado, algunos tiran de humor y comparten que "a algunos mayores también habría que quitárselo" o "que se debería prohibir por lo menos hasta los 87 porque igual de atontados estamos los viejos que los jóvenes".

Sea como fuere, en el Congreo se ha debatido en los últimos meses sobre propuestas para elevar la edad de consentimiento digital y reforzar los controles parentales en los dispositivos de los menores.