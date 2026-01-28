La Patrulla ECO 2026: la original iniciativa de La Milagrosa para implementar el consumo responsable en el aula

Una forma original de implicar a gran parte del alumnado para crear conciencia ecológica. Ese es el espíritu del proyecto Patrulla ECO 2026, que ha puesto este curso en marcha el colegio Medalla Milagrosa. Con una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, profesores y estudiantes de diferentes etapas educativas han trabajado en conjunto en distintas iniciativas con un mismo objetivo: trabajar la economía circular y el consumo responsable.

Los participantes han sido estudiantes desde 1º de Educación Infantil hasta los mayores de 4º de la ESO. Han sido estos quienes han tomado de la mano a los más pequeños para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué acumulamos tanto y cómo podemos dejar de generar residuos?

Tres días de talleres

Una cuestión que no entiende de edad y para la que, entre todos, han aportado diferentes respuestas. Muchas de ellas han salido de los distintos talleres que los estudiantes del colegio Medalla Milagrosa han realizado durante tres días, comenzando por el de cocina de aprovechamiento, para crear recetas de temporada sin generar residuos. Una manera de comenzar a concienciarse de la importancia del consumo responsable desde los mismos hogares.

Precisamente en todas las casas hay aparatos electrónicos que, casi sin previo aviso, dejan de funcionar. Es lo que se denomina la obsolescencia programada y sobre ella también han investigado, ahondando en la concienciación sobre el consumo tecnológico.

Con productos reciclados

Especialmente divertido fue el taller "Hazlo tú mismo", donde los alumnos aprendieron a fabricar sencillos productos de higiene, limpieza y papelería, utilizando para ello materiales reutilizados, al igual que para crear juegos creativos para Infantil y Primaria.

También con objetos de casa -en esta ocasión, prendas de ropa- los participantes se apuntaron a la moda sostenible, echando imaginación para transformar ropa usada en auténticas piezas de diseño.

El análisis crítico también estuvo presente en este proyecto, con un estudio de la publicidad actual y las estrategias de consumo a las que se enfrenta el receptor, para crear los denominados "contra-anuncios éticos".

La clausura del proyecto se centró en una gran gala donde se presentaron los resultados de todos los talleres.