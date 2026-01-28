Leticia García encabezará la lista electoral del PP por Zamora

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, la zamorana Leticia García será la cabeza de lista del PP por Zamora para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Así figura en la propuesta enviada por el presidente del partido, Alfonso Fernández Mañueco, que deberá ser ratificada en los próximos días por los nueve comités electorales provinciales y el comité regional.

Leticia García es licenciada en Derecho por la universidad de Salamanca. Funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de Zamora hasta 2009, desde ese año es funcionaria de carrera del cuerpo superior de la Junta de Castilla y León. Fue, entre otros cargos, jefa de Industria de Zamora, delegada territorial de la Junta en la provincia y consejera de industria, Comercio y Empleo, además de ocupar cargos en las Cortes regionales.

Esta propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, deberá ser ratificada en los próximos días por los nueve comités electorales provinciales y por el comité electoral regional.

Por Ávila la cabeza de lista será Cristina Sanchidrián, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila y jefe de Servicio de Movilidad y Transformación digital desde el 15 de enero de 2025.

En Burgos encabeza el cartel popular Marta Arroyo, exalcaldesa de Salas de los Infantes de 2011 a 2019 y técnico de la Diputación Provincial de Burgos.

Para León la elegida es María José Álvarez, diplomada en Magisterio y exconcejal del Ayuntamiento de la capital.

En Palencia la elegida es María de las Mercedes Cófreces Martín: ingeniera de Montes y funcionaria de carrera de la Administración Local.

Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León es el cabeza de lista en Salamanca.

En Segovia aparece Francisco Vázquez Requero, funcionario, secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León y vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León.

Soria ha apostado por Rocío Lucas Jiménez, funcionaria y actual consejera de Educación.

Y finalmente en Valladolid será cabeza de cartel María Pardo, profesora de Derecho Administrativo , actual directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

La actual vicepresidenta autonómica y consejera de Familia, Isabel Blanco, no figura como cabeza de lista en ninguna provincia, aunque es la coordinadora regional de la campaña popular para estos comicios.