Laura Manteca, psicóloga: "La vejez tiene cosas positivas que no siempre se visibilizan"

Una auténtica declaración de intenciones contra el edadismo. Así define la responsable del área terapéutica de AFA Zamora, Laura Manteca Freire, el programa Orgullo de Ser Mayor dirigido a las personas mayores de 60 años en el que no solo se busca entrenar las capacidades cognitivas, sino que va más allá promoviendo un envejecimiento activo, saludable y libre de estereotipos.

-El programa Orgullo de Ser Mayor nació en 2014 impulsado por la Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer de Zamora y desde el año 2018 forma parte de los talleres "Vida Activa" que promueve el Ayuntamiento de la capital, con dos ediciones anuales, una en primavera y otra en otoño. Para quienes no lo conozcan, ¿en qué consiste exactamente la actividad?

-El propio título suele generar incertidumbre y preguntas, pero para nosotros Orgullo de Ser Mayor es mucho más que un programa, es una declaración de intenciones. A través de él luchamos por sentirnos orgullosos de la edad que tenemos, sea cual sea. Hoy en día siguen existiendo muchos edadismos y etiquetas asociadas a la edad, especialmente cuando hablamos de personas mayores. Desde el programa defendemos que se puede estar bien y sentirse bien con 60, 70, 80 o incluso 90 años. Además, cuando hablamos de personas mayores englobamos un rango muy amplio, desde los 65 años, edad habitual de jubilación, hasta edades muy avanzadas, lo que supone convivir con generaciones separadas por 30 ó 40 años. Nuestro objetivo desde Orgullo de Ser Mayor es promover una vida activa y plena en todas esas etapas.

-¿Cómo se desarrolla el programa?

-Trabajamos a través de cuatro grandes módulos, partiendo de la idea de que la persona es mucho más que su memoria, que suele ser lo que más preocupa. La persona es también su vida social, su personalidad, su historia vital y su vida laboral. Por eso, en los talleres trabajamos un primer módulo de entrenamiento cognitivo, donde explicamos qué cambios son normales y cuáles no con el paso de los años. Hablamos de la memoria, que es la gran protagonista pero también trabajamos temas de atención, percepción o razonamiento con el objetivo de quitar miedos y normalizar el envejecimiento cerebral. Posteriormente, hablamos de hábitos de vida saludable, que están íntimamente relacionados con el bienestar mental. Aquí nos centramos en el ejercicio físico, la relajación, el sueño (cada vez más importante en el envejecimiento) y la alimentación saludable para que vean cómo el bienestar físico influye en el cognitivo.

-¿Cuáles son los otros dos bloques en los que se trabaja con los participantes?

-El tercer bloque es el de desarrollo personal, donde abordamos la parte psicológica, es decir, quién soy, cómo es mi personalidad, mis habilidades sociales y la inteligencia emocional para entender que como tú te sientas va a influir en cómo pienses y en cómo te encuentres físicamente. Por último, trabajamos la parte social porque, como decía el psicólogo Elliot Aronson, somos animales sociales, vivimos en sociedad y el contacto con los demás nos enriquece. Esos son los cuatro pilares de Orgullo de Ser Mayor: entrenamiento cognitivo, promoción de hábitos de vida saludable, desarrollo personal y ocio.

-¿Con qué profesionales se cuenta para llevar a cabo las actividades?

-Somos un equipo multidisciplinar formado por profesionales de diferentes disciplinas: psicología, terapia ocupacional, fisioterapia y trabajo social. Además, en algunas ocasiones también hemos colaborado con profesionales de enfermería.

-¿Cómo responden los potenciales usuarios al taller? ¿Les cuesta dar el paso, sobre todo a los de menor edad, y reconocer que ya forman parte del grupo de personas mayores?

-Sí, sigue siendo un estereotipo muy presente. De hecho, en una de las sesiones reflexionamos sobre el poder de las palabras y cómo nos hacen sentir términos como "mayor", "envejecimiento" o "vejez". Muchas veces estas palabras se asocian a connotaciones negativas en nuestra sociedad, aunque no sea así en otras culturas. Especialmente a partir de los 60 ó 65 años cuesta identificarse con ese grupo y desde Orgullo de Ser Mayor intentamos romper esas barreras y redefinir el significado de esas palabras. También cuesta entender qué hacen en Orgullo de Ser Mayor porque muchas personas llegan por el boca a boca y por conocidos que han participado y que les recomiendan vivir la experiencia.

-¿Y cómo es esa experiencia? ¿Qué cambios experimentan los participantes a lo largo de las sesiones que se van realizando?

-Nos sorprende mucho el cambio que se produce en quienes participan porque no vienen solo a un taller de memoria o a recibir una teoría, sino a comprenderse mejor y a sentirse mejor consigo mismos. Ese cambio es difícil de explicar, hay que vivirlo.

-¿Percibe que hay edadismo en la sociedad actual? ¿Existe discriminación, estereotipos y prejuicios basados en la edad y una obsesión por la juventud eterna?

-Es cierto que todavía existen edadismos, aunque poco a poco se van rompiendo. Cuando comenzamos hace diez años, la publicidad estaba muy centrada en ocultar los signos de la edad. Se huía del envejecimiento porque se asociaba solo a arrugas, canas, deterioro o pérdida de energía. Sin embargo, la vejez también tiene muchas cosas positivas: más conocimiento, otra forma de ver la realidad, una mejor gestión del tiempo y una mayor claridad sobre lo que queremos. Hoy empezamos a ver cambios en la publicidad y en la sociedad, por ejemplo con modelos mayores de 65 años y campañas de moda o de grandes marcas que muestran una vejez real, natural, con arrugas y canas. Todo ello contribuye a un cambio conceptual en la forma de entender qué significa ser mayor.

-Zamora es una provincia con una población muy envejecida. ¿Están cubiertas las necesidades de las personas mayores o aún hay carencias?

-En mi opinión, creo que desde el Ayuntamiento se está realizando una labor muy positiva, especialmente desde la Concejalía de Servicios Sociales y de Mayores se está haciendo una labor muy buena en ese sentido y se está trabajando mucho para que haya muchas opciones. De hecho, con los programas de "Vida Activa" estamos viendo como cada edición se van creando nuevas propuestas, algunas especialmente relacionadas con la actividad física, y se van adaptando a esas necesidades que pide la población. Es cierto que aún queda mucho trabajo por hacer y desde nuestra entidad, en la que trabajamos desde el deterioro cognitivo a demencias ya diagnosticadas, creemos que la prevención es fundamental. Es clave intervenir antes de que aparezca el deterioro, promoviendo hábitos saludables que ayuden a prevenir o retrasar la aparición de estas enfermedades. Sobre todo, en una provincia tan envejecida como es Zamora, este es uno de los grandes retos.