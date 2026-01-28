La Junta pide información a Adif sobre el "estado real" de las vías de tren en Zamora

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, pide al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que le informe del "estado real" de las infraestructuras en Castilla y León, tras el accidente registrado hace más de una semana en Adamuz (Córdoba) y las limitaciones de velocidad aplicadas en varios tramos de la red en la comunidad, según informó la agencia Ical.

Asimismo, este viernes el titular de Movilidad remitió una carta al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la que le pedía "información y las explicaciones oportunas sobre la situación actual" de las vías en la comunidad.

Lo hizo tras conocerse que Adif había activado ese día una limitación de velocidad por una deformación de la vía en un tramo de 18 kilómetros entre Segovia y Garcillán, que se solventó horas después. De esta forma, la Consejería de Movilidad solicita al máximo responsable de Adif que facilite la "información detallada sobre el estado real de las infraestructuras ferroviarias en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y acerca de las posibles incidencias y las medidas previstas para garantizar la calidad y seguridad del transporte ferroviario en Castilla y León".

Finalmente, Sanz Merino aprovecha la carta para solicitar una entrevista con el presidente de Adif, la empresa pública encargada de la gestión de las infraestructuras, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Incidente

Fue el pasado 23 de enero cuando el gestor de infraestructuras ferroviarias redujo temporalmente la velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid y Zamora a 60 kilómetros por hora en un tramo de 20 kilómetros en la provincia de Segovia al detectarse un "incidente leve" en una vía.

Este incidente, reportado por un maquinista, corresponde a las circunstancias en las que se nota alguna vibración o se detecta un posible bache en las vías que puede deberse a diferentes motivos, como a la falta de balasto, que es la grava que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas, informaron a EFE fuentes de Adif.

La limitación temporal de velocidad del tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán se solventó en muy poco tiempo.

Retrasos

De lo que sí se han quejado los usuarios frecuentes del AVE es que en los últimos días se han registrado retrasos importantes, de hasta una hora de duración, al menos en algunos de los trenes que unen Madrid con Zamora y Galicia.

Si en fechas anteriores hubo problemas para la circulación ferroviaria debido a la nieve en Sanabria y Galicia o a que se heló el cambiador de ancho de Taboadela, las incidencias se han seguido produciendo en días, como estos últimos, donde no existían estos condicionantes.