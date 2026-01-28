Menos inversión en Zamora: la licitación de obra pública cayó casi un 25% el pasado año

La licitación de obra pública cayó casi un 25% en Zamora durante 2025, según los datos provisionales de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que contabilizó contratos por valor de 105,2 millones en el año recién concluido frente a los 138,6 de 2024.

La Administración Local (Diputación y ayuntamientos) fue el auténtico motor de la obra pública en Zamora el pasado año, con 180 actuaciones (74 de edificación y 106 de obra civil) por importe de 53,9 millones de euros, el 51% del total licitado por todas las instituciones en la provincia.

Licitación de obra pública en Zamora en 2025. / Cámara de Contratistas/LOZ

Fue además la única que incrementó la licitación de obra, concretamente un 65,5%.

El Estado, por su parte, licitó siete edificios y ocho actuaciones de obra civil, por un valor conjunto de 29,7 millones de euros. Esta cifra supone un 28% del total licitado por las instituciones en Zamora, con una caída del 41% con respecto al año 2024.

Finalmente la Junta quedó a la cola de la inversión en obra pública, con 39 actuaciones valoradas en 21,6 millones, un 61,1% menos que el año precedente. La Junta licitó 39 actuaciones, 14 de ellas de edificación valoradas en 2,3 millones y 25 de obra civil por 19,3 millones.

Este es solo un indicador para conocer el esfuerzo inversor de las administraciones, pero no el único, ya que mide solo las licitaciones nuevas de un determinado periodo, es decir, durante el proceso de adjudicación, cuando la realidad es que la inversión y el coste económico de una gran obra se va produciendo a lo largo de los años de ejecución del contrato.