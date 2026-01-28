"Los difuntos sostienen a la parroquia" de San José Obrero en Zamora

El cepillo hace tiempo que dejó de ser una fuente fiable de financiación para las parroquias y los curas se afanan por nuevas fórmulas para ablandar el corazón de los fieles y así favorecer una de las virtudes por las que aboga la Iglesia, la generosidad.

A esa tarea se ha puesto el párroco de San José Obrero, Manuel San Miguel , que ha utilizado las redes sociales para lanzar un mensaje claro y diáfano a los feligreses e incorporar un enlace para hacer cómodamente sus aportaciones desde el móvil o el ordenador directamente a la parroquia.

"Hemos tenido un resultado de trescientos y pico euros, no llega a 400. Respecto a los ingresos, las colectas ordinarias de la misa dominical son de aproximadamente 385 euros mensuales. Si descontamos a los niños, no tocamos a un euro cada uno, es muy pobre. Agradecer de corazón y así se lo he manifestado a las personas que ordinariamente vienen a la misa diaria, que ellos con sus donativos e intenciones ingresan al año unos 2.000 euros".

Y aquí viene el giro de guión: "Pero lo más sorprendente de todo es que son los que no están los que sostienen la parroquia, porque los servicios funerarios aportan cien euros (aquellas personas que tienen un seguro) y este año han fallecido 47 personas. ¿No les parece que son los vivos los que tienen que sostener la parroquia y no nuestros queridos hermanos difuntos?".

El cura entra en detalles de lo que cuesta mantener el templo de la avenida de Galicia, en uno de los barrios pobres de la ciudad: "Respecto a lo gastos, calefacción, luz y agua son casi 5.000 euros y este año hemos pagado casi otros 5.000 de la reparación de las goteras de la terraza. Yo aquí me encuentro ahora en el despacho parroquial y aquí arriba tenemos también goteras. Hemos de ser conscientes de que un granito de arena de cada uno puede favorecer que tengamos un poco más de desahogo si es que se puede decir así. Por eso junto a este vídeo hay un enlace en la plataforma de la Conferencia Episcopal española, donoamiglesia.es, que les llevará a la parroquia de San José Obrero para que puedan aportar lo que crean conveniente, con toda libertad, con sentido de responsabilidad".

"Caminemos juntos, colaboremos y sigamos siendo fieles a lo que la Iglesia nos pide hoy", finaliza el párroco.