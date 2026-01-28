Las deficiencias de drenaje en obras de Zamora recién terminadas que destapa la borrasca Kristin

La borrasca Kristin y la copiosa nevada que ha dejado el miércoles a primera hora de la mañana en la ciudad de Zamora ha puesto de manifiesto algunos defectos detectados en las obras de humanización de travesías y otros trabajos acometidos en la ciudad recientemente, según ha denunciado el partido Zamora Sí, que ha enumerado y documentado algunas de las deficiencias detectadas.

Ese grupo municipal considera que no es aceptable que en actuaciones que se dan prácticamente por terminadas aparezcan "de forma reiterada problemas de drenaje, elementos urbanos dañados y dificultades para el tránsito peatonal ante situaciones meteorológicas habituales en la ciudad".

Zamora Sí recuerda que en el Puente de Piedra ya se produjeron encharcamientos tras la reapertura, después de episodios de lluvia, y han vuelto a repetirse durante el temporal de estos días. Por ello, el partido zamoranista cuestiona si, más allá de otras controversias surgidas, se ha prestado la atención necesaria a este problema concreto.

Valla caída en la avenida Requejo que había sido instalada durante las obras de humanización de travesías. / Cedida

Además, en distintos pasos de cebra se han producido acumulaciones de agua que obligan a los peatones a esquivar o a cruzar con dificultad, "una situación especialmente preocupante para personas mayores o con movilidad reducida, y que hoy se han visto en mayor medida a causa de la nieve".

A estas incidencias se suma la caída de una valla en una de las rotondas de la recién humanizada avenida Requejo, que "aunque fuese consecuencia del temporal, es un hecho difícil de explicar en elementos instalados hace apenas un año, y que vuelve a hacernos cuestionar la falta de calidad en la ejecución de estas actuaciones.”

Acumulación de agua tras la nevada en un lateral del Puente de Piedra. / Cedida

También se han detectado problemas en esa misma avenida en cruces con pasos de cebra donde el agua se acumula sin llegar a drenarse.

Desde Zamora Sí afirman que estas deficiencias "no son hechos aislados" y piden que antes de proceder a la recepción de las obras, se deben recoger y corregir todas las deficiencias detectadas y trasladarlas a la comisión de seguimiento de las obras de humanización de travesías de la ciudad.