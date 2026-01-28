Contenedores que se convierten en escaparates de los pueblos zamoranos

Almaraz de Duero, Argañín, Fariza, Badilla, Palazuelo de Sayago, Zafara, Fermoselle, Gamones, Luelmo, Monumenta, Moral de Sayago, Abelón, Moralina, Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste, Muga de Sayago, Pereruela, Sobradillo de Palomares, Pino del Oro, Torregamones, Villadepera, Villalcampo, Carbajosa, Villar del Buey, Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pasariegos, Pinilla, Villardiegua de la Ribera y Villaseco del Pan. Todas estas localidades tendrán próximamente un nuevo contenedor de recogida selectiva de vidrio, que estará vinilado con imágenes representativas de cada localidad y mensajes de concienciación medioambiental.

El coste de la actuación, impulsada por el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora, es de 63.382 euros, impuestos incluidos. Contrato que ha sido adjudicado a Industrias Gallegas del Poliéster S.L., la cual contará con un plazo máximo de cuatro meses para la fabricación, montaje y suministro de los 32 contenedores de recogida selectiva de vidrio en las localidades que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero.

Nuevos depósitos que sustituirán a los antiguos con un doble objetivo: promocionar el territorio zamorano y contribuir a la reducción de residuos promoviendo el reciclaje gracias también a los mensajes de concienciación ambiental que buscan fomentar la participación de la comunidad en la economía circular, impulsando hábitos más sostenibles.