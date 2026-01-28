Un colegio de Zamora autoriza la salida adelantada de los alumnos y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Zamora trabajan a fondo este miércoles para despejar la nieve y esparcir sal que evite la formación de hielo en las calles de la ciudad a consecuencia de la nevada caída por el paso de la borrasca "Kristin", que también ha dejado incidencias en las aulas.

El concejal de Infraestructuras del Consistorio zamorano, Pablo Novo, ha indicado que desde las seis de mañana se han desplegado tres vehículos con salero de siete toneladas.

Igualmente, se han sumado al operativo por la nevada diez carritos para esparcimiento de sal y todo el personal de calle ha estado dispuesto para eliminar hielo y nieve. Especialmente, se han tenido en cuenta los puntos críticos, como centros sanitarios y educativos.

Los servicios municipales de Limpieza trabajando por la nevada en la plaza de la Catedral. / Cedida

De hecho, debido a que en el contrato del Servicio Municipal de Limpieza no se incluyen, por ejemplo, los patios de acceso a las aulas en algunos centros educativos, en esos lugares han trabajado operarios del servicio municipal de Parques y Jardines para minimizar las consecuencias de la nevada, según ha precisado el edil.

Pablo Novo ha señalado que se han llegado a esparcir cientos de kilos e incluso varias toneladas de sal. Aun así, los servicios municipales disponen de un acopio más que suficiente de cloruro de sodio para evitar que se forme hielo y atender posibles nevadas futuras, ya que había 59 toneladas de sal disponibles en los depósitos municipales al inicio de la borrasca.

Un trabajador municipal limpia las calles en el barrio de Pinilla. / Cedida

Aunque la nieve ha caído con intensidad en la capital zamorana entre las ocho y las nueve de la mañana, posteriormente la lluvia ha contribuido a que mejorara la situación en el casco urbano y las calles de Zamora.

Incidencia en las aulas

Pese a ello, en algunos centros educativos se han registrado incidencias, como la falta de parte del profesorado que se desplazaba desde Salamanca en algunos de los institutos de secundaria de Zamora. Asimismo, el colegio Trilema de Zamora, ante la intensidad de la nevada y en previsión de que pudiera ir a más recomendó a los padres que los estimaran oportuno que fueran a recoger a sus hijos, por precaución.

En concreto, el mensaje enviado a las familias, les pedía tomar precauciones ante cualquier desplazamiento que realizaran y, debido a las condiciones meteorológicas adversas, se les informaba de que no pondrían faltas de asistencia. Además, si se consideraba peligroso el retorno de los alumnos que estaban en ese momento en el centro, se les indicaba que podrían volver a buscarles cuando creyeran oportuno, según la comunicación remitida a las familias. Aun así, desde la dirección del centro han aclarado que eso no suponía la suspensión de las clases y que el centro seguía atendiendo al alumnado que permanecía en clase con normalidad.

El equipo directivo del centro remitió un comunicado en el que daba flexibilidad en la salida a las familias que quisieran acudir a buscar antes a sus hijos para hacerlo cuando quisieran, señalaba que la seguridad era su prioridad para realizar los desplazamientos "con calma y seguridad" y que quienes no pudieran acudir antes de la hora habitual, el centro seguía atendiendo a los alumnos con normalidad. En la provincia de Zamora, según datos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, un total de 1.905 alumnos no han asistido a clase por la borrasca.