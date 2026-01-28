No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprencindible: "La nevada es mayor que la de Filomena"

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha hecho la recomendación de no coger el coche en la ciudad, a no ser que sea imprescindible, por las consecuencias tras una hora de nevada. El edil ha admitido este miércoles por la mañana que la nevada tras la primera hora de caída de los copos estaba siendo por el momento "la mayor de los diez o veinte últimos años, mayor incluso que la de Filomena" en la capital zamorana.

Por ello, se ha reforzado tanto la presencia de la Policía Municipal para regular el tráfico y atender posibles incidencias, como la de los servicios municipales de Limpieza, que han repartido sal por las calles para evitar que se forme el hielo, con especial atención a puntos críticos, como el entorno de centros educativos o centros de salud.

La intensidad de la nevada ha hecho que en algunas calles las roderas se taparan enseguida y cuando a los pocos minutos pasaba otro vehículo apenas quedara rastro de ellas. De hecho, el edil ha confesado que él mismo, al circular con precaución por el barrio de San José Obrero, ha sufrido los estragos de la nieve, al derraparle el vehículo, sin mayores consecuencias

David Gago ha pedido a la población que no coja el coche y extreme la precaución si camina por las calles de la ciudad este miércoles.

Gago ha recordado que el Consistorio zamorano ya informó el martes del riesgo que existía, ya que aunque oficialmente no había recibido avisos a través de Protección Civil, sí que había seguido la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología que informaba de la posibilidad de nevadas en toda la provincia y establecía por ello el nivel de aviso naranja.