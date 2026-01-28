El bebé enterrado hace medio siglo junto a sus abuelos será exhumado para descansar con su padre

La jueza de Zamora acaba de poner fin al pleito que mantenía enfrentadas a la madre del bebé enterrado hace 50 años con sus abuelos en Santiz y a la tía del niño y titular de la sepultura, una vecina de Peñausende que acaba de ser obligada por sentencia a abrir la tumba para exhumar el cuerpo de su sobrino. Sin embargo, mantiene la titularidad de la propiedad en el Camposanto que justificó con documentos oficiales del Ayuntamiento de la localidad próxima a Peñausende.

La muerte del padre del pequeño en el año 2019 supuso el inicio de un enfrentamiento familiar que llevó a la vecina de Peñausende, de iniciales F.R.V., al banquillo de los acusados por negarse a dar el permiso de apertura de la sepultura en la que están enterrados su padre, el bebé y su madre sin que exista una división entre ellos. El razonamiento de F.R.V. es que será imposible diferenciar los restos de cada familiar, reducidos a polvo, por lo que pedía una garantía de que los exhumados sean los del sobrino. Además, se mostraba molesta porque en 1990 dio la oportunidad a su hermano y su cuñada, que residían en Holanda, de que se llevaran los restos del bebé sin que lo hicieran.

La vecina de Peñausende ya manifestó tras el juicio verbal que no tenía ningún inconveniente en que abriera la sepultura, siempre que fuera a coste cero para ella. En su contestación a la demanda de su cuñada, cifraba esa operación en una cifra inasumible para ella, mientras que la parte demandante estimaba que la apertura, extracción y posterior sellado de la sepultura costaría unos cien euros, los mismos que recoge la sentencia. Aunque la titular de la tumba adquirida en 1988 acata el fallo, se mostraba disgustada por esta decisión porque teme perder los restos de sus progenitores.

Exhumación en su presencia

La sentencia admite su petición de estar presente cuando la familia de su hermano vaya al cementerio de la localidad de Santiz para ejecutar la sentencia del Juzgado de Zamora que ha llevado a cabo las diligencias y celebrado el juicio. Una situación que no estará exenta de tensión entre las partes, la misma que se vivió en la sala de vistas del Juzgado cuando tuvo lugar la vista oral.

La relación familiar se ha ido enconando con los años, admitía la vecina de Zamora, quien cuidó al bebé diagnosticado de leucemia hasta su temprana muerte en 1973, cuando ella tenía 19 años y el sobrino unos meses de vida, de acuerdo con el relato de la tía paterna. El hermano emigró a Holanda con su mujer al mes del nacimiento del niño que quedó al cuidado de los padres de él y al que el joven matrimonio no volvió a ver con vida.