Balance de la nevada en Zamora: del rescate de enfermos a los casi dos mil niños sin clase y las incidencias en la ruta Zamora-Salamanca

El despertar con nieve en la ciudad de Zamora y buena parte de la provincia se tradujo en problemas durante las primeras horas de la mañana de este miércoles que quedaron solventados a lo largo del día gracias a la evolución meteorológica favorable.

La borrasca Kristin, además de la típica estampa blanca, dejó en Zamora incidencias como el rescate por parte de la Guardia Civil de dos enfermos que viajaban en una ambulancia que se averió y se quedó sin calefacción cuando había un grado bajo cero en el exterior.

Ese suceso se produjo poco antes de las ocho de la mañana en la autovía A-52 y los dos pacientes, que iban de La Coruña a Madrid, fueron llevados en el vehículo policial hasta el bar de la gasolinera de Mombuey, para esperar en caliente a que le sustituyeran o le arreglaran el vehículo sanitario.

Rescate de la Guardia Civil de dos enfermos, estampa blanca de la localidad sayaguesa de Gáname, trabajo de los servicios de Limpieza para despejar de nieve la plaza de la Catedral de Zamora e imagen de la nevada en el barrio de Pinilla. | L. FERRERO

También se han registrado en la provincia accidentes de tráfico sin consecuencias personales por salidas de vía y golpes por alcance, según ha reportado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Tanto en las carreteras estatales, como en las autonómicas, la red provincial y en las calles de la ciudad de Zamora, los operativos de vialidad invernal se reforzaron y actuaron desde primera hora. Aun así, un total de 1.905 estudiantes de colegios e institutos de la provincia no pudieron llegar a clase al suspenderse las rutas escolares, según informó la Consejería de Educación.

Un hombre pasea con su perro con el casco antiguo mientras nieva. | ALBA PRIETO

En la capital zamorana, en el colegio Trilema fueron numerosos los padres que se acercaron a recoger a sus hijos después de que el centro enviara un mensaje a las familias en el que, ante las previsiones meteorológicas y tras la nevada caída también a primera hora de la mañana, les daban flexibilidad en la salida y les permitían que pudieran acudir antes a buscar a los alumnos, sin tener en cuenta las ausencias, con el fin de poder realizar desplazamientos con calma y seguridad. No obstante, las clases no se suspendieron y quienes quisieron pudieron permanecer en las aulas toda la jornada lectiva.

Un rescate de enfermos, 1.900 niños sin clase y tráfico condicionado por la nieve | CEDIDA

En las carreteras de la provincia, uno de los puntos más complicados estuvo en la Autovía de la Plata, en el tramo más cercano a la provincia de Salamanca, donde por la mañana fue necesario embolsar unas horas a 110 camiones y los autobuses de la línea Zamora-Salamanca registraron retrasos de más de cuatro horas debido a la nieve caída, principalmente en Salamanca, lo que afectó a estudiantes, trabajadores y otros viajeros.

De hecho, algunos profesores de institutos de Secundaria de Zamora que residen en la capital charra no pudieron acudir al trabajo por el estado de la autovía. Otra de las carreteras de la red nacional con mayores complicaciones fue la A-62, mientras que en la A-52 también se pedía extremar la precaución. En la red autonómica y provincial, la situación mejoró a medida que pasaron las horas, especialmente en los puntos más complicados como en Sanabria, Aliste, Tábara y Alba. Por la tarde, todas las carreteras se encontraban abiertas al tráfico, aunque se recomendaba circular con precaución especialmente en la comarca de Sanabria.

Un rescate de enfermos, 1.900 niños sin clase y tráfico condicionado por la nieve | CEDIDA

En la capital zamorana, la nieve cayó con intensidad entre las ocho y las nueve y media de la mañana, lo que complicó la situación, especialmente en zonas de cuesta. El concejal de Protección Ciudadana, David Gago, recomendó a esa hora no circular por la ciudad, si no era imprescindible y recordó que había sido hasta el momento una de las nevadas más intensas de los últimos años, mayor incluso a la de la recordada borrasca Filomena de hace cinco años.

La mejoría del tiempo en las siguientes horas de la mañana y la lluvia, que diluyó la nieve, hicieron que a la hora de comer quedaran solo pequeños en forma de hielo y nieve del gran manto blanco con el que la ciudad había comenzado el día. Desde el área municipal de Infraestructuras, Pablo Novo, indicó que desde las seis de mañana se desplegaron tres vehículos con depósito de sal de siete toneladas y diez carritos para esparcimiento de cloruro sódico por las aceras y calzadas de la ciudad, con especial atención a los puntos críticos, como centros sanitarios y educativos.

El partido Zamora Sí denunció que la nevada reflejó deficiencias de drenaje en obras ejecutadas recientemente en la ciudad, especialmente en las de humanización de travesías.