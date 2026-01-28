Azayca lanza un taller de estimulación cognitiva para paliar las secuelas del cáncer

Falta de atención, fallos de memoria, problemas de concentración, escasa fluidez verbal, dificultad para planificar tareas complejas o la sensación de “neblina mental”. Estas son algunas de las dificultades cognitivas que presentan algunos pacientes tras someterse a los tratamientos oncológicos. Secuelas que la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) busca paliar a través de un nuevo taller de estimulación cognitiva.

"Llevábamos ya varios años en los que, especialmente pacientes de cáncer de mama, nos transmitían los problemas que detectaban a nivel cognitivo", detalla la presidenta de la entidad, Pilar de la Higuera.

Ante esta situación, Azayca ha decidido impulsar un programa de estimulación cognitiva basado en la plasticidad cerebral, es decir, en la capacidad del cerebro para aprender, adaptarse y compensar áreas dañadas mediante el funcionamiento de otras zonas sanas. "El objetivo es ayudar a los pacientes a recuperar o suplir funciones cognitivas afectadas por la enfermedad o los tratamientos", añade.

La actividad comenzó hace dos semanas y está siendo impartida por la psicóloga experta en neuropsicología María José Viñas Rodríguez. Actualmente, participan 20 pacientes, aunque Azayca no descarta la creación de un segundo grupo si la demanda lo requiere.

Pilar de la Higuera, presidenta de Azayca. / Alba Prieto / LZA

El taller se desarrolla de forma grupal, una modalidad que, según De la Higuera, favorece no solo el aprendizaje cognitivo, sino también la dimensión social, a menudo olvidada en enfermedades complejas como el cáncer. “La persona es física, psicológica y social, y la interacción con los demás estimula el aprendizaje y mejora el bienestar”, subraya.

Actividad que está abierta a todos los pacientes oncológicos, además de aquellos pacientes que por una lesión cerebral hayan perdido también funciones cognitivas.

Mes del cáncer

La asociación zamorana se encuentra en plena preparación de las actividades que conformarán el Mes del Cáncer, que se celebra en febrero. Entre las iniciativas previstas, el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, Azayca volverá a salir a la calle para lanzar un mensaje de esperanza y compromiso social.

"El cáncer tristemente es de todos y todos debemos implicarnos", afirma la presidenta. Mensaje de esperanza gracias a los avances en investigación, como los recientes trabajos en cáncer de páncreas que podrían ofrecer resultados eficaces en los próximos años.

Dentro de las actividades programadas, el día 5 por la mañana se instalará un punto de información nutricional en el hospital Virgen de la Concha, atendido por la nutricionista Paz Pérez Malillos. Espacio en el que los pacientes podrán recibir asesoramiento sobre alimentación durante el tratamiento y prevención del cáncer. Además, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural, se repartirá fruta, especialmente frutos rojos recomendados por la especialista.

Ese mismo día, por la tarde, un equipo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, integrado por cirujanos y otros profesionales, visitará Zamora para presentar el programa de prehabilitación trimodal que Azayca va a implantar de forma pionera en la provincia. Este programa prepara a los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente desde tres ámbitos: psicológico, nutricional y físico, mediante un trabajo interdisciplinar previo a la cirugía.

"Los resultados obtenidos hasta ahora han sido muy positivos y el proyecto ya ha sido publicado en revistas científicas de prestigio en Estados Unidos, despertando el interés de otros hospitales", valora de la Higuera.

Además, Azayca ha programado una sesión de risoterapia para el día 21 de febrero, dirigida por un director de teatro que ya colaboró con la asociación en años anteriores, con el objetivo de aliviar tensiones, fomentar la risa y reforzar la sociabilidad. El broche final del mes llegará el día 24 con la visita de una oncóloga-nutricionista que ofrecerá una charla con las claves para adaptar la alimentación del paciente oncológico ante los efectos secundarios de los tratamientos.

Iniciativas que "buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos" y que están situando a Zamora como referente en la incorporación de proyectos innovadores en el ámbito de la atención al cáncer, "un esfuerzo colectivo en el que también juegan un papel clave las instituciones y los medios de comunicación", concluye la responsable de Azayca.