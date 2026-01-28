Ayudas por nacimiento o adopción: hasta 2.000 euros por menor si cumples estos requisitos

La Diputación de Zamora ha aprobado este miércoles 28 de enero en la reunión de la Junta de Gobierno la convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas por nacimiento o adopción correspondientes al año 2026. Las ayudas están dirigidas a familias que residan en municipios de la provincia de Zamora con menos de 20.000 habitantes y tienen como objetivo fomentar la natalidad, apoyar a las familias y contribuir a fijar población en el medio rural, en una provincia especialmente afectada por la despoblación y el envejecimiento demográfico.

El presupuesto total de las ayudas es de 300.000 euros, cantidad que puede ampliarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

Requisitos

La ayuda consiste en un pago único de hasta 2.000 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado, siempre que el nacimiento o la adopción se haya producido entre el 23 de septiembre de 2025 y el 22 de septiembre de 2026. En los casos de partos múltiples o adopciones simultáneas, la ayuda se concederá por cada menor.

Podrán ser beneficiarios de la ayuda los progenitores o adoptantes, siempre que al menos uno de ellos esté empadronado y resida de forma continuada en el municipio desde antes de las fechas establecidas en la convocatoria.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones concedidas por otras administraciones públicas.

La cuantía final se determinará mediante un baremo que tiene en cuenta, entre otros criterios, el número de hijos de la unidad familiar, la posible discapacidad del menor y el tamaño del municipio de residencia, priorizando así a las familias que viven en localidades más pequeñas.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora o desde la fecha del nacimiento o adopción, según corresponda.