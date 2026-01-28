Así se aprovecha el río Duero para aprender en los colegios de Zamora

Los institutos La Vaguada y Maestro Haedo, junto al colegio Obispo Nieto de la capital y los centros IES Los Sauces, de Benavente, y CEIP Fermoselle son los centros educativos zamoranos que este curso 2025-2026 participarán en algunas de las campañas educativas que pone en marcha la Confederación Hidrográfica del Duero bajo el paraguas del programa ambiental EducaDuero, destinado a alumnos de Primaria de un total de 53 centros escolares y 2.227 estudiantes de la zona de la demarcación hidrográfica del Duero.

Programa ambiental EducaDuero. / Cedida

Se trata de un proyecto integral que se desarrolla con un visión principalmente práctica y participativa, en muchos casos a la orilla del propio río, aunque también se apoya en las nuevas tecnologías.

De guardas fluviales a nuevas tecnologías

Uno de los programas con mayor participación es el de «Guardianes del Duero», donde 947 alumnos de Primaria conocerán las labores de los guardas fluviales y agentes medioambientales.

Programa ambiental EducaDuero. / Cedida

Otra de las propuestas educativas dentro de esta iniciativa es «AcuaTIS», con la que se introduce a los escolares en las nuevas tecnologías utilizadas por el organismo como gestor de las aguas del Duero.

El proyecto también está abierto a centros de educación especial, con «La invasión del Planeta Azul». En este caso, se compone de talleres, juegos y dinámicas adaptadas a este alumnado.

En contacto directo con los ecosistemas fluviales

Por último, EducaDuero desarrolla sus «Aulas Flotantes», que suponen la toma de contacto con los ecosistemas fluviales desde la ribera del río para 164 alumnos de Primaria y ESO.

Programa ambiental EducaDuero. / Cedida

En definitiva, y a través de todos estos talleres, este programa de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Duero tiene como finalidad proporcionar información y formación «sobre cómo cuidar, proteger y conservar los ecosistemas fluviales de la demarcación hidrográfica y poner en valor sus infraestructuras, con el objetivo de conseguir las cinco ‘c’: conocimiento, cercanía, concienciación, colaboración y comunicación», resume la Confederación Hidrográfica del Duero.