Zamoranos en situación de vulnerabilidad consiguen un empleo en 2025

La Fundación La Caixa ha promovido un total de 87 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en Zamora, gracias a su programa de inclusión laboral Incorpora.

El balance anual de este programa vuelve a poner de relieve el papel clave de las 39 empresas zamoranas que han colaborado a lo largo del pasado año, “apostando por un modelo de contratación más inclusivo”, se agradece desde la Fundación La Caixa.

Y es que, pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. “Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas, señala la fundación.

Un programa que cumple 20 años

Para reducir estas brechas, desde 2006 La Caixa impulsa el programa Incorpora, iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial.

En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11 %, más de tres puntos por encima de la masculina, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025.

“Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales, como la precariedad económica o las dificultades de conciliación, factores que limitan de manera significativa sus oportunidades de inserción laboral”, se apunta.

En este escenario, de las más de 39.000 inserciones registradas por el programa en 2025 en toda España, el 53,27 % correspondió a mujeres, un dato que pone de manifiesto el impacto positivo de las actuaciones desarrolladas para favorecer su acceso al empleo.

En el caso de Zamora, de las 87 contrataciones impulsadas, 42 correspondieron a mujeres.

Un método que transforma vidas

El modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral.

Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona.

Mediante un acompañamiento cercano y especializado, impulsan la mejora de las competencias profesionales y personales, y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para el empleo, factores clave para una inserción laboral sostenible y de calidad.