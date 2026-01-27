Zamora reabre sus parques tras el episodio de fuertes rachas de viento
El Ayuntamiento levanta las restricciones después de que no se hayan registrado incidencias y tras una revisión preventiva de las zonas verdes
El Ayuntamiento de Zamora ha procedido a la reapertura de los parques y paseos ribereños de la ciudad una vez finalizado el episodio de fuertes rachas de viento que obligó, de manera preventiva, a cerrar y señalizar diversas zonas verdes durante la jornada de ayer. La decisión se ha tomado tras comprobar que no se han producido incidencias relevantes como consecuencia del temporal.
Como medida de seguridad, el Consistorio había ordenado el precintado y la señalización de los espacios considerados más peligrosos, especialmente los accesos a Los Tres Árboles, Valorio y los principales parques urbanos, entre ellos La Marina y León Felipe. El objetivo era reducir al máximo el riesgo para la población ante la posible caída de ramas, árboles debilitados u otros elementos urbanos desplazados por el viento.
Durante la alerta meteorológica, el Ayuntamiento recomendó a los ciudadanos evitar parques, jardines y zonas arboladas, así como limitar los desplazamientos innecesarios. También se pidió extremar la precaución en calles con arbolado, mantener distancia de cornisas, fachadas y mobiliario urbano, y revisar balcones y terrazas para retirar objetos susceptibles de caer a la vía pública.
Revisión preventiva y normalidad
Según ha explicado el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, pese a la intensidad del episodio meteorológico, no se han registrado incidencias destacables. “Aunque parezca increíble, no hemos tenido incidencias de momento”, ha señalado. No obstante, como medida adicional, se ha solicitado a la Policía Municipal que revise todos los parques de la ciudad para detectar posibles elementos que hayan podido quedar medio desprendidos.
Una vez finalizadas estas comprobaciones y confirmada la seguridad de las instalaciones, el Ayuntamiento ha decidido reabrir los parques y paseos, recuperando así la normalidad en el uso de estos espacios públicos.
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre
- Informe policial favorable a dos nuevas rotondas en lugares de mucho tráfico de Zamora