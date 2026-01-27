Zamora reabre sus parques tras el episodio de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Zamora ha procedido a la reapertura de los parques y paseos ribereños de la ciudad una vez finalizado el episodio de fuertes rachas de viento que obligó, de manera preventiva, a cerrar y señalizar diversas zonas verdes durante la jornada de ayer. La decisión se ha tomado tras comprobar que no se han producido incidencias relevantes como consecuencia del temporal.

Como medida de seguridad, el Consistorio había ordenado el precintado y la señalización de los espacios considerados más peligrosos, especialmente los accesos a Los Tres Árboles, Valorio y los principales parques urbanos, entre ellos La Marina y León Felipe. El objetivo era reducir al máximo el riesgo para la población ante la posible caída de ramas, árboles debilitados u otros elementos urbanos desplazados por el viento.

Durante la alerta meteorológica, el Ayuntamiento recomendó a los ciudadanos evitar parques, jardines y zonas arboladas, así como limitar los desplazamientos innecesarios. También se pidió extremar la precaución en calles con arbolado, mantener distancia de cornisas, fachadas y mobiliario urbano, y revisar balcones y terrazas para retirar objetos susceptibles de caer a la vía pública.

Revisión preventiva y normalidad

Según ha explicado el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, pese a la intensidad del episodio meteorológico, no se han registrado incidencias destacables. “Aunque parezca increíble, no hemos tenido incidencias de momento”, ha señalado. No obstante, como medida adicional, se ha solicitado a la Policía Municipal que revise todos los parques de la ciudad para detectar posibles elementos que hayan podido quedar medio desprendidos.

Una vez finalizadas estas comprobaciones y confirmada la seguridad de las instalaciones, el Ayuntamiento ha decidido reabrir los parques y paseos, recuperando así la normalidad en el uso de estos espacios públicos.