Caso Zamora Limpia
La viceinterventora del Ayuntamiento de Zamora concreta ante la jueza las amenazas del exjefe de Basuras hacia ella y su familia
La jueza investiga las circunstancias en las que se produjeron los hechos y estudia una orden de alejamiento del extrabajador local respecto de la funcionaria
La jueza ha llamado a declarar a la viceinterventora del Ayuntamiento de Zamora por la denuncia interpuesta contra el exjefe de Basuras por amenazas a ella y a su familia a través de terceras personas, hechos ocurridos tras el archivo del caso Zamora Limpia que descarta la comisión de delitos de malversación por parte del empleado público ya jubilado en la gestión de ese servicio, irregularidades que fueron apuntadas en un informe por la viceinterventora. La jueza estudia establecer una orden de alejamiento contra el extrabajador a petición de la alta funcionaria.
Los términos de esas amenazas, que no han trascendido por deseo de la viceinterventora, son graves, según consta en su denuncia ante la Comisaría de Zamora de la que derivó el arresto del exjefe de Basuras, de iniciales A.G.D., quien finalmente terminó en el calabozo hasta pasar a disposición judicial. La jueza tomó declaración al alcalde dentro de estas últimas diligencias para descartar que la denuncia de la viceinterventora fuera una reacción al archivo del caso Zamora Limpia en vía penal y la acción judicial de A.G.D. contra ambos por denuncia falsa.
El alcalde manifestó que supo de la denuncia por amenazas de la funcionaria contra A.G.D. después de que se hubiera interpuesto en Comisaría, lo que descartaría una posible confabulación contra el exjefe como sostiene este.
