A la venta 15 viviendas okupadas en Zamora, siete de ellas en la capital

El volumen de viviendas okupadas en la provincia de Zamora que se ofertan en el mercado de venta se redujo en el último trimestre del año 2025 un 28,6%, pasando de 21 a 15. Cifra que supone tan solo el 0,9% del total de casas okupadas a la venta, según un estudio publicado por la plataforma idealista. Además de mantenerse en niveles muy bajos, la capital registra también un descenso del 12,5% de inmuebles sin posesión en venta respecto al tercer trimestre de 2025, con siete casas okupadas, lo que confirma que el fenómeno es reducido y residual, sin que la venta de viviendas okupadas tenga un peso significativo dentro del mercado inmobiliario local.

Tendencia totalmente opuesta a la media nacional donde el volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta creció un 4,6% en un solo trimestre. La provincia de Zamora cuenta también con una de las cifras de okupación más bajas de toda Castilla y León. Solo Soria, con tres inmuebles en la provincia, presenta un volumen inferior, mientras que Zamora se mantiene en niveles similares a Palencia, aunque por debajo de Segovia y Ávila, que rondan la treintena de casas okupadas a la venta. Las provincias con mayor índice de okupación son Valladolid, León, Burgos y Salamanca.

A nivel nacional, Guadalajara es la capital donde más ha crecido el volumen de viviendas okupadas a la venta, un 133%, le siguen Teruel (100%) y Pamplona (80%). Entre los grandes mercados, el mayor aumento se ha dado en Bilbao (12,9%) y Madrid (10,4%). Tarragona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,5% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Girona (8,1%), Huesca (7,8%), Murcia (7,2%) y Almería (6,8%). Por encima de la media nacional están también Sevilla (6,5%), Huelva (6,5%), Lleida (5,6%), Las Palmas de Gran Canaria (3,3%), Málaga (3,2%) y Barcelona (3,1%).

Realidad "desoladora"

"Los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más", alerta Francisco Iñareta, portavoz de idealista. Situación que define como "desoladora" en la que cada vez son más "los propietarios los que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia", añade.

Aunque en el mercado zamorano el fenómeno de la venta de viviendas okupadas no tiene una gran incidencia, para Iñareta "supone un enorme fracaso como sociedad la sola aparición de una vivienda okupada a la venta porque su propietario renuncia a pelear por sus derechos". Por ello, demanda que no se asuman como parte de la realidad del mercado y urge "una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas para revertir este problema".