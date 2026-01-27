UPL denuncia que la Junta ha incumplido la promesa de la unidad de ictus en Zamora

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha manifestado su "profunda indignación ante el incumplimiento de la Junta con los plazos comprometidas para la puesta en marcha de la Unidad de Ictus en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, que obedece a la aprobación en marzo de 2025 de una resolución de UPL en las Cortes que instaba a dotar a Zamora de una Unidad de Ictus".

Sin embargo, tras haber prometido hace meses la Junta que esta Unidad estaría operativa antes de finalizar 2025, lo cierto es que dicho plazo comprometido se ha rebasado y, en recientes declaraciones de la gerencia sanitaria, la Junta ha afirmado ahora que "no hay noticias sobre un plazo concreto" para su puesta en marcha. Unas declaraciones que la formación regionalista ha tildado de "decepcionantes e incomprensibles", ya que la Junta de Castilla y León previamente sí había dado unos plazos que ha incumplido, considerando los leonesistas que es "muy triste que mantenga en vía muerta una infraestructura que es vital para la supervivencia de los zamoranos".

Por otro lado, desde UPL recuerdan que "la creación de esta Unidad de Ictus no fue una concesión voluntaria de la Junta, sino el resultado directo de un intenso trabajo parlamentario por parte de los leonesistas. Y es que fue Unión del Pueblo Leonés quien logró arrancar el compromiso político en las Cortes, demostrando con datos técnicos que Zamora no podía seguir sin una atención especializada inmediata para esta patología". Una aprobación que consideran "un éxito de gestión de UPL, pero que advierten ahora corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía por la desidia de la Consejería de Sanidad".

En todo caso, dicha aprobación culminaba una lucha de varios años de Unión del Pueblo Leonés en las Cortes reivindicando que se dotase a Zamora de una Unidad de Ictus, petición que llegó al parlamento autonómico en noviembre de 2022 en forma de enmienda a los Presupuestos de la comunidad presentada por los procuradores leonesistas, que, sin embargo, fue rechazada por el voto en contra de PP y VOX, así como la abstención de PSOE.

Sin embargo, pese a este rechazo inicial en 2022 por el parlamento autonómico, desde UPL no desistieron de esta reivindicación, presentando nuevas iniciativas parlamentarias, tanto en forma de nuevas enmiendas parlamentarias, como preguntas escritas o propuestas de resolución al debate de política general.

En el mismo sentido, el 13 de abril de 2023 desde Unión del Pueblo Leonés registraban en las Cortes una Proposición No de Ley para dotar de una Unidad de Ictus a Zamora, que fue debatida y votada en la Comisión de Sanidad el 8 de junio de 2023, siendo rechazada por el voto en contra de PP y VOX, alegando los populares que había "escasez de médicos", mientras VOX afirmó que "la atención está garantizada con los recursos existentes actualmente", justificando así ambas formaciones su rechazo entonces a dotar a Zamora de la Unidad de Ictus que reclamaba UPL.

Sin embargo, dos años después, el 27 de marzo de 2025, y ante una nueva iniciativa de Unión del Pueblo Leonés reclamando una Unidad de Ictus para Zamora, en este caso mediante una Propuesta de Resolución en el debate sobre política general de la comunidad, se dio un cambio de criterio por parte de las Cortes, viendo UPL aprobada esta propuesta en el turno de votación de la iniciativa, aprobación que dio el pistoletazo de salida para dotar a Zamora de Unidad de Ictus, si bien según los plazos dados por la Junta esta ya debía estar funcionando.